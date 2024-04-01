İzmir\'de Mutfak Sanatları ve Tasarım Sempozyumu Gerçekleştirildi

İzmir, mutfak sanatlarının tasarımla buluşacağı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Beykent Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mutfak Sanatlarında Tasarım ve Göstergebilim Sempozyumu'nda; mobil fotoğrafçılık, tabaklama tasarımı ve daha birçok farklı başlıkta atölyelere de yer verdi.
Mutfak sanatlarını tasarım ve göstergebilimle buluşturan sempozyum İzmir'de gerçekleştirildi. Sempozyum, sinema, mobil fotoğrafçılık, görsel iletişim tasarımı, video tasarımı, sosyal medya ve göstergebilim gibi çeşitli konuları kapsayan atölyeler ve sunumlarla dolu bir programla katılımcılara farklı bir deneyim sundu. Düzenlenen atölyelerde katılımcılar; yemek pişirme, tabaklama tasarımı, mobil yemek fotoğrafçılığı ve reels video hazırlama gibi pratik bilgilere erişme imkanı sağladı.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan'ın açılış konuşması ve sunuşuyla başlayan sempozyumda, alanında uzman konuşmacılar önemli başlıkları ele aldı. İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal "Sinema Sanatında Yemek", Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (EÜ GSTMF) Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa "Gıda Göstergebilimi" başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi.
"Sinema sanatı bu sempozyumun ana konusu oldu"
Prof. Dr. Oğuz Makal, sempozyumla ilgili yaptığı konuşmada;
"İnsanın varoluşunun temelinde yer alan yemek aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal etkileşim, iletişimin de bir parçasıdır. Karmaşık ve değişken anlam katmanları içeren yemek üretim-tüketimi ve hikayelerinin en çok görünür olduğu sinema sanatı bu sempozyumun ana konusu oldu. Ayrıca bu sempozyumda gündelik hayatta önemli yeri olan yemeğin pişirmeden tabaklama tasarımına, fotoğraf sanatından sosyal medyadaki sunumuna kadar çeşitli konularda kıymetli sunumlar gerçekleştirildi. Öğleden sonra oturumlarında ise öğrenciler tabaklama tasarımının, fotoğraf sanatının ve reels videosu hazırlamanın inceliklerini alanında uzman akademisyenlerden uygulayarak öğrenme şansına sahip oldular. Bu sempozyuma ev sahipliği yapan başta İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan'a, EÜ GSTMF Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa'ya, EÜ GSTMF'nin ve İKMYO'nun kıymetli akademisyenlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sempozyum ortaklarından Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, "Bu sempozyum, yemeğin sadece bir ihtiyaç olmanın ötesinde, kültürel, sosyal ve sanatsal bir olgu olarak ele alındığı, disiplinlerarası bir diyalog ve bilgi alışverişinin mükemmel bir örneği oldu. İstanbul Beykent Üniversitesi, İKMYO ve diğer katkıda bulunanlarla iş birliği içinde gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilere ve katılımcılara yemek tasarımı, fotoğrafçılık ve sosyal medya içerik üretimi gibi konularda pratik beceriler kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda bu alanlardaki uzmanlardan doğrudan bilgi alma fırsatı sunarak teorik bilginin pratiğe dönüşümünü sağladı. Türk Kızılay Kadın İzmir ve diğer tüm destekçilere, bu zengin içerikli ve ilham verici etkinliği mümkün kıldıkları için minnettarım. Bu sempozyumun gastronomi ve tasarım alanlarında yeni fikirler ve iş birlikleri için sağlam bir temel oluşturduğuna inanıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Küçükaltan: Gastronomi bir sanattır
Gastronominin içerisinde pek çok disiplini barındıran bir yemek sanatı olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Derman Küçükaltan ise "Gastronomi bir sanattır. Çünkü sinema, fotoğrafçılık, tasarım, estetik hep bu sanatın paydaşları, olmazsa olmazlarıdır. Bu sempozyumda yemeğin bu yönlerini de değerli akademisyenlerle sergiledik. Öğrencilerimize bu yönüyle bir ufuk açtık. Bu sempozyumda değerli katkılarını sunan Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa'ya ve Prof. Dr. Oğuz Makal'a ve Ege Üniversitesi'nin çok değerli genç akademisyenlerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL
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