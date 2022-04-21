İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam - Son Dakika
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İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam

21.04.2022 17:38
İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası'nın, öğrenci servislerindeki yüzde 40 fiyat artışı talebi UKOME tarafından onayladı.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası'nın, öğrenci servislerindeki yüzde 40 fiyat artışı talebi UKOME tarafından onayladı.

Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası'nın öğrenci servislerinde yüzde 40 fiyat artışı talep etti. Odanın bu talebi UKOME tarafından onaylanırken, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert, esnafın büyük bir özveri ile çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Servisçi esnafını düşünürken öğrenci velilerini de mağdur etmek istemediklerini kaydeden Mert, "Söz konusu yüzde 40'lık artış bu dengeyi korumak amaçlıdır. Araçlarımızın bakım gideri, yedek parçası, lastik gideri istediğimiz yüzde 40 oranından daha fazla artış göstermiştir" dedi.

Yeni öğrenci servis tarifnamesine göre en yakın mesafe olan 0-3 km arası aylık 540 TL, yıllık 4 bin 860 TL olurken, en uzak mesafe 0-40 km arası ise aylık bin 370 TL, yıllık 12 bin 330 TL olarak onaylandı. - İZMİR

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Türk Lirası, Petrol, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam - Son Dakika
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