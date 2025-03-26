İzmir\'de Öğrencilerden Yaşlılara Ramazan Bayramı Ziyareti

İzmir'de ilkokul öğrencileri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yaşlılarla bir araya geldi. Duygusal anlara sahne olan etkinlikte miniklere, geleneksel bayramların önemi aktarıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Fatih ilkokulu öğrencileri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Gaziemir Belediyesine bağlı Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ndeki yaşlıların misafiri oldu. Miniklere bayram geleneğini aktarmak ve büyükleri ziyaret etmenin önemini vurgulamak amacıyla başlatılan 'Geçmişten Geleceğe Doğru' projesi kapsamında öğrenciler, yaşlılara el emeği atkıları hediye etti. Yaşlılar, geçmiş yıllardaki bayramlarla ilgili hatıralarını da öğrencilerle paylaştı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, yaşlılar ile öğrenciler birlikte şarkı söyledi.

"Kültürlerimizi yeni nesillere aktarmak gerekiyor"

Öğrencilere geleneksel bayramları aktarmanın önemine vurgu yapan Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Gözde Geçtan Plana, "Günümüzde bayramlar eski heyecanını yitirmiş durumda. Bayramlar artık çoğu kişinin aklında tatil olarak yer ediniyor. Yeni nesillere bu kültürel aktarımı sağlamak, bizlerin büyüdüğü bayramları öğrencilere anlatarak onlarda merak uyandırmak gerekiyor. Manevi kültürlerimize sahip çıkmak, bu duyguları yeni nesillere aktarmak ailede başlamalıdır. Eğitimciler olarak değerlerimize sahip çıkmayı, korumayı ve devam ettirmeyi sağlamak en büyük görevlerimizden biridir" diye konuştu.

Yaşlıların, öğrencilerle bir araya gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Plana, "Kimi yaşlılar çocuklarından bahsederek duygu dolu anlar yaşarken, kimileri de öğrencilerimizi kendi torunları yerine koyarak onlarla kucaklaştı. Öğrencilerimiz için oldukça farklı bir deneyim oldu. Merakla etrafı gezdiler, yaşlılarımızla müzik eşliğinde sohbet ettiler. Öğrenciler, yaşlılara kolonya ve çikolata dağıttı, onların ellerini öperek bir bayram havası yaşattılar. Yaşlılarımızdan eski bayramlarla ilgili hikayelerini, bugünkü bayramlarla arasındaki farkı dinlemek oldukça keyifliydi. Öğrenciler, yaşlılara küçük hediyeler verip hep beraber şarkılar söyledi. Biz de yaşlıları okulumuza davet ettik" açıklamalarında bulundu. - İZMİR