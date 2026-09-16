İzmir\'de okul trafiği İZUM\'un 85 kamerasıyla anlık izleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla artan trafik hareketliliğini İZUM üzerinden anlık olarak izliyor. Kent genelindeki 622 sinyalize kavşağın 481'i adaptif trafik yönetim sistemiyle yönetilirken, 85 trafik kamerasıyla ana arterler ve kavşaklar 24 saat takip ediliyor. Kaza ve araç arızalarına ise ekipler ve çekicilerle hızlı müdahale ediliyor.

İzmir'de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan trafik hareketliliğine karşı kent genelinde önlemler alındı. İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM), ana arterleri, kavşakları ve özellikle okul çevrelerinde yoğunluk yaşanabilecek güzergahları anlık olarak takip ediyor. İhtiyaç duyulan noktalarda sinyalizasyon sistemlerine de müdahale ediliyor.

İzmir genelinde 622 sinyalize kavşak bulunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı İdris Murat Gökkaya, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla trafik hareketliliğinin arttığını belirterek, ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi için sahayı yakından takip ettiklerini söyledi. Gökkaya, İzmir genelinde 622 sinyalize kavşak bulunduğunu belirterek, "Bunların 481'ini adaptif trafik yönetim sistemiyle yönetiyoruz. Ayrıca 85 trafik kamerasıyla sahayı anlık olarak izliyoruz" dedi.

Kavşaklara anlık müdahale

İZUM üzerinden trafik akışının sürekli denetlendiğini aktaran Gökkaya, sistemden erişilebilen kavşaklara ihtiyaç halinde anlık müdahalede bulunarak trafik akışını düzenlediklerini söyledi. Sahadan gelen bilgilerin de eş zamanlı değerlendirildiğini belirten Gökkaya, "Öncelikle emniyet, ilgili kurumlar ve belediyemizin idari birimleriyle koordineli olarak değerlendiriyoruz. Trafik yoğunluğu, kaza ve araç arızası gibi durumlara anında müdahale edebiliyoruz" diye konuştu. Araç arızalarının trafik akışını olumsuz etkilememesi için ekiplerin görev başında olduğunu belirten Gökkaya, "İki araç çekicimizle araç arızası veya yolda kalan araçlara anında müdahale ederek trafik akışını normal seyrine kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Okul çevreleri yakından izleniyor

Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde oluşabilecek yoğunlukların yakından takip edildiğini vurgulayan Gökkaya, "Amacımız öğrencilerimizin okullarına, vatandaşlarımızın iş yerlerine güvenli, kesintisiz ve mümkün olduğunca konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Arızalı araçlara müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) haftalık kaza raporu kayıtlarına göre, 7-13 Eylül tarihleri arasında kent genelinde 49 trafik kazası meydana geldi. 14-15 Eylül tarihleri arasında ise İzmir genelinde toplam 13 kaza yaşandı. Kazaların yüzde 70'i maddi hasarlı, yüzde 30'u ise yaralanmalı olarak kaydedildi. Yaralanmalı kazaların yüzde 75'i gündüz, yüzde 25'i gece saatlerinde gerçekleşti. Aynı tarihlerde toplam 6 araç trafikte arızalanırken, arızalı araçlara ortalama 21 dakikada müdahale edildi. Trafik akışını etkileyen araçlara ise çekiciyle müdahale gerçekleştirildi.