İzmir'de Onur Yürüyüşü İptal - Son Dakika
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İzmir'de Onur Yürüyüşü İptal

26.06.2026 21:49
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İzmir Valiliği, 27-28 Haziran'da düzenlenecek LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

(İZMİR) - İzmir Valiliği, 27-28 Haziran tarihlerinde "İzmir 14. Onur Yürüyüşü" kapsamında planlanan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, festival ve benzeri tüm açık alan etkinliklerini kamu düzeni, genel asayiş ve güvenlik gerekçesiyle il genelinde yasakladığını duyurdu.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, Haziran ayının sonlarında "LGBTİ İzmir 14. Onur Yürüyüşü" adı altında etkinlikler gerçekleştirmek istendiği, genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılmak istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği, tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir."

Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, LGBTİ "İzmir 14. Onur Yürüyüşü" adı altında planlanan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival vb. eylem/etkinliklerin, kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi güvenliğinin sağlanması, kişilerin çalışma ve seyahat hürriyetlerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17.maddesi gereğince 27.06.2026 günü saat 08: 00'den – 28.06.2026 günü saat 23: 59'a kadar 2 (iki) gün süre ile açık yerlerde İzmir İli genelinde il sınırları dahilinde yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Onur Yürüyüşü İptal - Son Dakika

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