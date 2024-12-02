İzmir'de Orman Yangınlarının Zarar Gördüğü Zeytinlikler İçin Rehabilitasyon Eğitimi - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangınlarının Zarar Gördüğü Zeytinlikler İçin Rehabilitasyon Eğitimi

İzmir\'de Orman Yangınlarının Zarar Gördüğü Zeytinlikler İçin Rehabilitasyon Eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarında zarar gören zeytinliklerin hayata döndürülmesi için üreticilere eğitimler veriyor. Yangından etkilenen dört ilçede yapılan çalışmalarda zeytin ağaçlarının rehabilitasyonu için uzman ziraat mühendisleri tarafından teorik ve pratik eğitimler gerçekleştiriliyor.

02.12.2024 10:13  Güncelleme: 10:15
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarında zarar gören zeytinliklerin hayata döndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Zeytin ağaçlarının doğru müdahale ile yaşatılması için yangın bölgelerindeki üreticilere eğitim verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen ağustos ayındaki orman yangınlarında zarar gören yeşil alanların yaşatılması ve tedavisi için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen dört ilçede Karşıyaka, Bayraklı, Tire ve Bayındır'da yaptığı saha çalışmalarında zeytinliklerin büyük ölçüde zarar gördüğünü tespit ederek harekete geçti. Tarımsal Hizmetler Dairesi, yangından etkilenen zeytin ağaçlarının doğru bir şekilde rehabilitasyonun yapılması için bölgedeki üreticilere eğitim vermeye başladı. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün desteğiyle alanında uzman ziraat mühendisleri, kırsal mahalleleri teker teker gezerek geçimini zeytincilikten kazanan üreticilere teorik ve pratik eğitim verdi. Eğitimlerde zeytin ağaçlarının yeniden hayata döndürülmesi, doğru müdahale ve bakım teknikleri gibi pek çok konuda bilgi verildi.

"Zeytinliklerde büyük tahribat görüldü"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürü Ayşegül Karakoyun Seçgin, geçen ağustos ayında İzmir'i ciddi anlamda etkisi altına alan yangının zeytinlikleri de ciddi tahribata uğrattığını söyledi. Ayşegül Karakoyun Seçgin, "Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak bir teknik ekip oluşturup bu alanlardaki hasarın boyutunu tespit ettik. Tahminimizden çok daha büyük alanlarda ciddi problemler gördük. Bu konuyla ilgili başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla zeytinliklerin rehabilitasyonu için çalışma başlattık. Bununla ilgili olarak Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'ndeki hocalarımızla bu alanlarda eğitimler yapıyoruz. Yangının olduğu Tire, Bayındır, Bayraklı ve Karşıyaka olmak üzere dört bölgede eğitim çalışmalarında yol alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zeytini öldürmek zordur"

Üreticilere eğitim veren Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Özgür Dursun, yanan ağaçların rehabilitasyonunda eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, üreticilerin de oldukça ilgili olduğunu söyledi. Özgür Dursun, zeytini insanoğlunun kolay kolay öldüremeyeceğini de belirterek "Zeytinin kök bölgesinde depo organı vardır. Birçok üretici buna turp der. Zeytin ağacının ölümsüzlüğü de bu turp yapısının organik bileşik deposunun varlığıyla ilişkilidir. Ağaç ne kadar organik bileşik biriktirmişse bizim o ağaçları dışarıdan öldürebilmemiz o kadar zor olur. Zeytin ağaçlarının üst kısımları zarar görüyor. Eğer ki dışarıdan ısıya maruz kalmışsa budama ile toparlayabiliyoruz. Ardından azotlu bir gübreleme, dengeli beslenme programı uygulanıyor. Ama eğer kök kısımlarına ciddi zarar geldiyse o ağaçları kurtarabilme şansımız olmuyor. Ama kök bölgesinde küçük bir yer dahi kalmış olsa bitki yeniden oradan filizlenmeye devam ediyor. Üreticilerimize o filizlerin nasıl aşılanacağıyla ilgili yöntemleri öğretiyoruz. Tüm üreticilerin eğitimlere katılması ve bu eğitimlerde elde ettikleri bilgiyi bahçelerinde uygulamaları çok önemli" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Orman Yangınlarının Zarar Gördüğü Zeytinlikler İçin Rehabilitasyon Eğitimi - Son Dakika

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