İzmir'de Osmanlı Motosiklet Derneği, lösemili 6 yaşındaki Ali'ye destek oldu - Son Dakika
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İzmir'de Osmanlı Motosiklet Derneği, lösemili 6 yaşındaki Ali'ye destek oldu

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İzmir\'de Osmanlı Motosiklet Derneği, lösemili 6 yaşındaki Ali\'ye destek oldu
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Ali Tahir Akyol'un motosiklet tutkusunu duyan Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, İzmir'de hastane önünde pankart açarak 6 yaşındaki lösemi hastasına destek verdi. Pencereden kendilerine el sallayan çocuk, 'İyi ki varsınız' dedi; üyeler ona yelek ve oyuncak motosiklet verdi.

İzmir'de lösemi ile mücadele eden 6 yaşındaki Ali Tahir Akyol'a, Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri hastane önünde pankart açarak moral desteği verdi. Motosiklet tutkunu minik Ali, pencerenden gördüğü ekibe "İyi ki varsınız" diyerek el salladı.

İzmir'de bulunan Osmanlı Motosiklet Derneği, 6 yaşındaki lösemi hastası Ali Tahir Akyol'un motosiklet tutkusuna kayıtsız kalmadı. 2023 yılında lösemi teşhisi konulan ve yaklaşık 2 yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ali Tahir Akyol'un hastalığı bir süre sonra yeniden nüksetti. Bunun üzerine Akyol'a, birkaç ay önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde donörden alınan ilikle nakil yapıldı. Nakil sonrası tedavisi hastanede süren Akyol'un motosiklet tutkunu olduğunu belirten bir yakını, sosyal medya üzerinden Osmanlı Motosiklet Derneği üyelerine ulaştı. Minik Akyol'un motosiklet tutkunu olduğu bilgisi üzerine harekete geçen dernek üyeleri, hazırladıkları 'minik kardeşimize geçmiş olsun, dualarımız, kalbimiz seninle' yazılı pankartla hastane önüne geldi. Motosiklet grubunu tedavi gördüğü odanın penceresinden izleyen Akyol, gruba 'İyi ki varsınız, teşekkür ederim' diyerek el salladı. Dernek üyeleri de minik Akyol'a yelek ve oyuncak motosiklet hediye etti.

İzmir Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Sedat Ertürk, minik Ali Tahir Akyol'un motosikletçileri çok sevdiğini ve moral desteğine ihtiyaç duyduğunu öğrendiklerini belirterek, küçük çocuğa destek vermek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Motosiklet sevgisine kayıtsız kalamadık"

Ali Tahir Akyol'un halasının kendilerine ulaştığını ifade eden grup üyesi Mehmet Özfidan ise "Bize Ali'nin motorcuları çok sevdiğini ve kendisini ziyaret etmemizin mümkün olup olmadığını sordu. Biz de kayıtsız kalamadık. Ekibimizde, ailesinde, eşinde, çocuğunda benzer rahatsızlıklarla mücadele eden arkadaşlarımız da var. Hızlıca bir organizasyon yaptık. Kendisine hediyeler ve bir pankart hazırladık. Hastanede kendisini ziyaret ettik. İnşallah bu nakil sonucu da kendisi için olumlu olur. Eğer kendisinin iyileşmesine moral olarak bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize" dedi.

"İyileştiğinde motorlarımızla gezdireceğiz"

Ali Tahir Akyol'un motorcuları hastanenin penceresinden gördüğün anlatan Özfidan, "Pankartı açtık, kendisi pencereye çıkma imkanı buldu. Defalarca 'İyi ki varsınız, teşekkür ederiz' dedi. Biz de aynı şekilde kendisine karşılık verdik. Kendisine bir yelek verdik, inşallah iyileştiğinde motorlarımızla kendisini gezdireceğiz" açıklamalarına yer verdi.

"Çok duygulandık, oğlum da çok mutlu oldu"

Ali Tahir'in 3 yıldır lösemi ile mücadele etiğini söyleyen baba Uğur Akyol ise "Yaklaşık 2 senelik tedavinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tedavimizi bitirdik. Daha sonrasında 2026 yılının 5'inci ayında hastalığı yeniden görüldü. Hastalığımız nüksedince bir kardeşimiz donör oldu ve ilk nakil gerçekleşti. Burada yapılan bir motor grubu etkinliği vardı. Oğlum onları görünce benden istekte bulundu. 'Baba, benim için de gelirler mi?' dedi. Biz de sonrasında bayağı bir motorcu gruba ve arkadaşlara istekte bulunduk ama sesimize kulak veren olmamıştı. Osmanlı Motosiklet Derneği sesimize kulak verdi. Bugün bize burada çok güzel bir etkinlik yaşattılar. Biz de çok duygulandık, oğlum da çok mutlu oldu, çok sevindi" diye konuştu.

Doktorların da bu etkinliğin yapılmasına izin verdiğini aktaran baba Akyol, şunları kaydetti:

"Doktorlarımız çok ilgililer. İlk naklimizin şu anda 26'ncı günündeyiz. İnşallah bundan sonrası için daha da iyi olacağız. İnanılmaz duygular yaşadık. Ben kendim dahi çok duygulandım, oğlum da çok mutlu oldu. Normalde kendisi çok çekingendir. Saçları döküldüğü için bu hastalığın getirdiği bir utangaçlık var üzerinde. Bu hislerden dolayı insanlarla pek konuşup diyalog kuramıyordu ancak buradaki ortamı görünce o da çok heyecanlandı. Çok mutlu olunca sevgisini sonuna kadar hissettirdi. 'İyi ki varsınız, sizi seviyorum' dileklerinde bulundu. Allah razı olsun. Bizi çok mutlu ettiler."

Kaynak: İHA
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