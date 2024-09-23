İzmir'de Otogar Çevresindeki Trafik Sorununa Son Veriliyor - Son Dakika
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İzmir'de Otogar Çevresindeki Trafik Sorununa Son Veriliyor

İzmir\'de Otogar Çevresindeki Trafik Sorununa Son Veriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, otogar çevresinde tamamlanan düzenleme çalışmaları ile hem yayalar hem araçlar için hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacak. Buca Onat Tüneli çalışmalarıyla birlikte otogar önündeki trafik yoğunluğu azalacak.

23.09.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, otogar çevresinde uzun yıllardır devam eden trafik sorununa son veriyor. Otogar girişinin bulunduğu viyadük altındaki yol düzenleme çalışmaları tamamlandığında hem yayalar hem araçlar için bu bölgedeki ulaşım güvenli, hızlı ve konforlu olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli çalışmaları kapsamında otogar girişinin bulunduğu viyadük altında yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl dev projenin, otogar üzerinden çevreyolu bağlantısını sağlayacak 2,5 kilometrelik viyadük etabını hizmete alarak otogar önündeki trafik yoğunluğunu azaltan Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede tamamlanması planlanan otogar çevre düzenlemesiyle bu bölgede hem yayalar hem araçlar için hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen; yol, kaldırım ve kavşak düzenlemelerini içeren çalışmaların ardından otogar önünde uzun yıllardır süren trafik çilesi son bulacak.

"Hızlı bir trafik akışı sağlayacağız"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sercan Kahya, "Buca Onat Tüneli çalışmalarımız hızla sürüyor. Proje tamamlandığında Buca - Bornova aksında kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. Otogar viyadük altındaki çalışmalarımız da Buca Onat Tüneli çalışmalarının devamı niteliğinde. 2,5 kilometrelik Altındağ - Otogar bağlantı yolunu geçtiğimiz yıl açmıştık. Böylelikle Bornova'nın Altındağ, Yeşilova ve Karacaoğlan mahallelerinden çevreyoluna ulaşmak isteyen araçlar, doğrudan yeni açılan bağlantı yolunu kullanabiliyor. Bu da otogar önündeki trafik yoğunluğunu azalttı. Viyadük altındaki çalışmalarımız da tamamlandığında otogar önünde düzenli ve rahat bir trafik akışı olacak" şeklinde konuştu.

Otogar önündeki trafik sorunu çözülüyor

Sercan Kahya, "Burası Altındağ ve Yeşilova semtlerinin bağlantı noktası niteliğinde bir bölge Özellikle otogara gelen yerli ve yabancı misafirlerimize konforlu ulaşım sağlayacağız. Bu yol üzerinde araç ve yaya trafiği büyük bir keşmekeş içerisindeydi. Bu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlanacak" diye konuştu.

"Hem ulaşıma hem kent estetiğine değer katacağız"

Altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını aktaran Kahya, "Asfalt uygulamamız sürüyor. Bu çalışmaların ardından peyzaj düzenlememiz başlayacak. Park ve Bahçeler ile Yapı İşleri Dairesi başkanlıklarımız ile birlikte viyadük altında yeşil alanları da içeren düzenlemeler yapacağız. En kısa sürede çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Hem görsel anlamda hem ulaşım anlamında bu bölgede kentimize büyük bir değer katacağız" şeklinde konuştu.

Peyzaj düzenlemesi yapılacak

Fen İşleri ekipleri, proje kapsamında asfalt serimi, kaldırım yenilemesi, kavşak ve bağlantı yolu düzenlemeleri gibi çok sayıda çalışmayı eş zamanlı yürütüyor. 70 bin metrekarelik alanda yol düzenleme çalışmaları yapılıyor. 5 bin metrekarelik alanda kaldırım düzenlemesi tamamlandı, bin metrekarelik alanda kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor. Düzenleme kapsamında 3 kilometrelik bordür yapımı tamamlandı. Fen İşleri Dairesi tarafından yürütülen çalışmaların bir ay içinde tamamlanması ve trafik yönlendirmesinin bitirilmesi hedefleniyor. Yol düzenleme çalışmalarının ardından peyzaj düzenlemeleri ve viyadük altı tasarım çalışmaları iki aylık bir sürede tamamlanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Otogar Çevresindeki Trafik Sorununa Son Veriliyor - Son Dakika

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