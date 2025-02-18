İzmir'de Pazar Kavgası: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Pazar Kavgası: 9 Şüpheli Yakalandı

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Bornova'da pazar esnafı arasında çıkan kavgada 9 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

18.02.2025 12:55
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(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde pazar esnafı arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya  karıştığı belirlenen 9 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken; 1 şüphelinin tedavisi gereği ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildiği, 2 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Olay, 9 Şubat akşam saatlerinde Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde meydana geldi. İki grup arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada M.A. (31) sağ bacak, M.A. (41) sağ karın bölgesi ve sağ bacaktan, Y.A. (44) sağ bacak ve sol kasık, A.B. (30) sağ bacak, K.B. (33) sağ ayak bölgesinden silah yaralanırken, olayın karşı tarafı C.V. (41) boyun kısmından, F.V. (48) ise sol bacak kısmından bıçakla yaralanmıştı. Olayın ardından adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Pazar tezgahı geçici süreliğine kapatıldı

Olayla ilgili çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ev hapsi, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin tedavisi gereği ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, diğer 2 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın pazar yerinde bulunan tezgah sahiplenme hususundan kaynaklandığı öne sürülürken, pazar tezgahının geçici süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Pazar Kavgası: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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