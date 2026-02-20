İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı'da Binlerce Yurttaşı İftar Sofrasında Buluşturdu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazanın ikinci gününde Bayraklı'da kurduğu iftar sofrasında vatandaşları buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazanın başlamasıyla birlikte iftar sofrasını Bayraklı Nafiz Gürman kapalı pazaryerinde kurdu. Yurttaşlar birlikte oruç açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve ilçe sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

"Sizleri gördükçe biz de daha güçlü olacağız"

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün iftarımızı sizlerle birlikte açtık. Öncelikle bu mübarek ayda oruç tutan, dua eden, ibadet eden tüm yurttaşlarımızın, yüreğinde iyilik olan tüm yurttaşlarımızın dualarının kabulünü, ibadetlerinin kabulünü olmasını, makbul olmasını ve yüreğinizdeki iyi dileklerin, güzel dileklerin hepsinin gerçekleşmesini diliyorum. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Sadece sizleri selamlamak için çıkıyoruz buralara. Ama Ramazan ayı, bizler için bir tarafında birlik, beraberlik; diğer tarafında sabırla geçirilen günler sonrasında bereket beklenen bir ay. Ben bütün bu güzellikleri, birlik, beraberliği, sabrı, iyiliği ve nihayetinde çocuklarımıza, gençlerimize Allah'ın güzel bir gelecek yaşatmasını diliyorum. Özellikle onlar için her şeyin çok güzel olmasını diliyorum. Bunun için ben, İrfan Başkanım, İl Başkanımız burada, Meclis Üyelerimiz burada. Hepimiz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri gördükçe biz de daha güçlü olacağız. Sizlerle bir anı oldukça bizler de manevi olarak besleneceğiz. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu mübarek Ramazan ayında dayanışmayı artırmak üzere sizlerle birlikteyiz. Bu sofrayı bizlerle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."

İzmir Büyükşehir Belediyesi ramazan boyunca kentin farklı noktalarında iftar programları düzenleyecek.