İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk iftar sofrasını Gaziemir'de kurdu
İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk iftar sofrasını Gaziemir'de kurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk iftar sofrasını Gaziemir\'de kurdu
19.02.2026 21:53  Güncelleme: 21:58
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın ilk günü Gaziemir'de düzenlediği iftar programında vatandaşları bir araya getirdi. Dayanışma, yardımlaşma ve toplumsal birlik vurgusu yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramaza ayının ilk gününde Gaziemir'de kurduğu iftar sofrasında vatandaşları buluşturdu. Programda paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma çağrısı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazanın başlamasıyla birlikte ilk iftar sofrasını Gaziemir'de kurdu. Yurttaşlar birlikte oruç açtı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç ile Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve ilçe sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

"Yardımlaşmayı ilke edinmeliyiz"

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, Ramazan'ın birlik, kardeşlik ve iyilik ayı olduğunu belirtti. Ramazan'ın "11 ayın sultanı" olarak nitelendirildiğini hatırlatan İnanç, bu ayda yapılan iyiliklerin, paylaşılan lokmaların ve verilen selamların manevi karşılığı olduğuna inandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sadece Ramazan'da değil, yaşamımızın tamamında kendimizi iyilikle terbiye etmeliyiz. Yardımlaşmayı, kardeşçe kucaklamayı ilke edinmeliyiz. Ramazan ayımızın ilk iftarında sizlerle olduğumuz için mutluluğumu ifade etmek istiyorum."

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da, Ramazan'ın hoşgörü, anlayış ve dayanışmayı pekiştiren bir dönem olduğunu belirterek, aynı sofrada buluşmanın toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan boyunca kentin farklı noktalarında iftar programları düzenleyecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk iftar sofrasını Gaziemir'de kurdu - Son Dakika

