İzmir\'de Regaip Kandili\'nde dualar Filistin halkı için yapıldı

Mübarek üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili, İzmir'de dualarla idrak edildi. Camilere akın eden vatandaşlar ellerini semaya Filistin halkı için açtı.

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde İzmirliler, camilere akın etti. Yediden yetmişe her yaş grubundan Müslüman, İzmir Bornova Bilal Saygılı Camii ve Külliyesinde kandil gecesi için bir araya geldi.

Dualar Filistin halkıyla

Kandil gecesi dualarıyla Filistin halkının yanında olacaklarını belirten vatandaşlardan Kerim Gürbüz, "Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilimizin İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Bu kandilde Filistinli kardeşlerimiz için dua edeceğiz. Üç aylar ve kandil hayırlara vesile olsun inşallah" derken Şenol Gökdemir ise, "Dua etmekten başka elimizden gelen bir şey yok. Tüm İslam alemine Allah yardım eylesin" açıklamasında bulundu. - İZMİR