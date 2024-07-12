İzmir'de sağanak sonucu iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de sağanak sonucu iki kişi hayatını kaybetti

İzmir\'de sağanak sonucu iki kişi hayatını kaybetti

İzmir'de etkili olan sağanak sonucu Konak ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 'Vatandaşlarımızın ölümüne sebep olan olayı titizlikle araştıracak, konunun takipçisi olacağız' dedi.

12.07.2024 23:43  Güncelleme: 23:44
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(İZMİR) - İzmir'de etkili olan sağanak sonucu Konak ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Vatandaşlarımızın ölümüne sebep olan olayı titizlikle araştıracak, konunun takipçisi olacağız" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de etkili olan sağanakta Konak ilçesinde iki kişinin elektrik kaçağından akıma kapılarak yaşamını yitirmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Mutlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Akıl almaz bir ölüm haberiyle sarsıldık. Bugün şiddetli yağışta, Enver Dürdar Başar Sokak'ta oluşan elektrik kaçağından akıma kapılan 2 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Vatandaşlarımızın ölümüne sebep olan olayı titizlikle araştıracak, konunun takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

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