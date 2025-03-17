İzmir'de Şahıs 14 Yıl Hapis Cezasıyla Cezaevine Gönderildi

(İZMİR) - İzmir'de polis ekipleri, yaptıkları uygulamalarda şüphe üzerine durdukları şahıs hakkında, 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Şahış, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sam Büro Amirliği ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadeleye devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan şahsın birden fazla suçtan arandığı tespit edildi.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasının ardından R.K'nın "hırsızlık", "mala zarar verme", "suç eşyasının alınması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak", "güveni kötüye kullanma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.