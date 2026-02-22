İzmir\'de Şehit İsimleri Yaşatılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin isimlerini kent hafızasında yaşatma geleneğini sürdürüyor. Şehit ailelerinin talebi üzerine Karataş Üst Geçidi'ne Şehit Hava Pilot Teğmen Yalçın Akyıldız'ın, Naldöken'de Anadolu Caddesi üzerindeki üst geçide ise Şehit Piyade Er Eren Taşkın'ın adı verildi.

Şehit aileleri ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin isimlerini kentte yaşatıyor. Şehit ailelerinden gelen taleplerin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Karataş ve Naldöken'deki üst geçitler artık şehitlerin adıyla anılacak. Karataş Üst Geçidi'ne Şehit Hava Pilot Teğmen Yalçın Akyıldız'ın, Anadolu Caddesi üzerinde Naldöken'de bulunan üst geçide ise Şehit Piyade Er Eren Taşkın'ın adı verildi.

Güzlük: "Şehidine sahip çıkan bir millet, geleceğine de sahip çıkar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü İlker Güzlük, aziz şehitlerin emanetleri olan şehit yakınları ve gazilerin milletin onur nişanesi olduğunu vurguladı. Güzlük, "Onların fedakarlıkları sayesinde bugünlere geldik. Tüm imkanlarımızla, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize layık oldukları değeri ve hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Başkanımız Cemil Tugay, rahmetli babasının da gazi olması nedeniyle bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor. Verdiği talimatlar doğrultusunda şehit yakınları ve gazilerimizin hiçbir eksik yaşamaması ve her zaman yanlarında olmamız için canla başla çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, şehidine sahip çıkan bir millet, geleceğine de sahip çıkar" dedi.

Akyıldız: "Her şehit bir bayraktır"

Şehit babasıyla aynı adı taşıyan Yalçın Akyıldız, babası Şehit Hava Teğmen Yalçın Akyıldız'ın Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde görev yaparken hava-yer atış görevi sırasında uçağında meydana gelen arıza nedeniyle şehit olduğunu söyledi. Karataş'ta babasının adının ölümsüzleştirilmesinden büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Akyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ve meclis üyelerine teşekkür etti. Şehitlerin millet için taşıdığı anlamı vurgulayan Akyıldız, "Şehitlerimizin üzerine bayrak örteriz. Bayrak, ülkemizin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eder. Bizim için çok kıymetlidir. Her şehit bir bayraktır. Tüm şehitlerimiz vatan sevgisi ve bayrak aşkıyla şehadete ulaşmıştır. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Taşkın: "Çok gururluyum"

Şehit Piyade Er Eren Taşkın'ın annesi Dursune Taşkın, duygularını "Çok gururluyum. Talebim doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu köprüye oğlumun adını vermesi beni çok duygulandırdı. Ricalarımızı yerine getirdiği için teşekkür ediyorum. Duyguluyum, kelimelerim kifayetsiz kalıyor" sözleriyle dile getirdi.

Şehit Hava Pilot Teğmen Yalçın Akyıldız kimdir

1941 yılında Çeşme'de doğdu. İlköğrenimini 1953 yılında, orta öğrenimini 1956 yılında, lise öğrenimini 1959 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladı ve 1959 yılında girdiği Hava Harp Okulundan 1961 yılında asteğmen olarak mezun oldu. Edincik'te 6 Mayıs 1964 tarihinde 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli iken, hava-yer atış görevinde F-84G uçağında meydana gelen arıza sonucunda atladı, ancak kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Er Eren Taşkın kimdir?

Bayraklı ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Eren Taşkın, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Hatay'ın Serinyol ilçesindeki 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikte vatani görevini yerine getirirken enkaz altında kalarak şehit oldu. - İZMİR