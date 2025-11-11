İzmir'de Şiddetli Yağış Uyarısı: Acil Durum Planı Devreye Alındı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı üzerine kent genelinde acil durum planını devreye aldı. 750 kişilik saha ekibi, 210 araç, 11 mobil pompa ekibi ve kritik bölgelerde oluşturulan 24 saatlik nöbet sistemiyle olası su baskınlarına karşı önlemler artırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yağışlı hava uyarısını güncellemesinin ardından, İZSU sabah saatlerinde etkili olan yağışları da sahada yakından takip etti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre sabah saatlerinde Dikili'de metrekareye 41,6 kg, Bergama'da ise 32,6 kg yağış düştü. Kısa sürede yoğunlaşan yağışa rağmen önceden temizliği tamamlanan dereler ve yağmur suyu hatları sayesinde bölgelerdeki suyun büyük bölümü kontrollü şekilde tahliye edildi. Foça ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi'nde, tarihi sit alanında yer aldığı için müdahale edilemeyen köprü yapısı nedeniyle deredeki suyun denize ulaşmasında sıkıntı yaşandı. Bazı caddelerde su birikmeleri oluşurken, İZSU ekipleri hızla müdahale ederek suyun kontrollü tahliyesini sağladı.

"Yağışın şiddetine göre tüm ekiplerimiz görevde olacak"

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 30 ilçede toplam 750 personel, 210 araç ve 11 mobil pompa ekibi görevlendirildiğini açıklayan İZSU Genel Müdürlüğü, ayrıca şiddetli yağış anında göllenme riski bulunan kavşak altları, dere ağızları ve ana arterlerde 24 saat esaslı nöbet sisteminin başladığını belirtti. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri ayrıca, "Meteorolojik uyarıları yakından takip ediyoruz. Yağmur suyu hatları, ızgaralar ve dere ağızlarında tüm kontroller tamamlandı. Şiddetli yağış durumunda riskleri en aza indirmek için 24 saat esasına göre nöbet sistemindeyiz. Vatandaşlarımız mazgal üstlerini kapatacak şekilde araç park etmemeye ve yağmur suyu hatlarına çöp veya atık bırakmamaya özen göstermeli" şeklinde konuştu.

Yağmur suyu hatlarında 400'ün üzerinde noktada temizlik

Yağış öncesi yapılan hazırlık kapsamında kent genelinde yağmur suyu ızgaraları, mazgallar, menfezler ve su geçiş hatlarında geniş çaplı temizlik çalışması yürütüldü.

400'den fazla noktada ızgara ve mazgal temizliği yapıldı.

Yoğun yağış alan bölgelerde 26 kilometrelik yağmur suyu hattı kamera ile taranarak tıkanma ihtimali taşıyan bölümler açıldı.

Konak, Karabağlar, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka başta olmak üzere 14 ilçede kritik bölgelerin tamamında temizlik operasyonu gerçekleştirildi.

750 personel, 210 araç sahada

Yağışlı havanın etkisini artıracağı tahmin edilen saatlerde, tüm birimler koordineli şekilde çalışacak.

Sahada görev alacak kapasite şöyle:

•750 personel

•73 vidanjör

•41 kombine kanal açma aracı

•26 mobil müdahale aracı

•11 taşınabilir pompa ekibi

•59 destek aracı ve iş makinesi

Ekipler, taşkın riski yüksek bölgelerde konumlandırıldı. Yağışla birlikte oluşabilecek ani tıkanıklara hızlı müdahale için her bölgeye sorumlu ekipler atandı.

Dere ağızları ve taşkın kontrol hatlarında yoğun çalışma

İZSU, yıl boyunca periyodik olarak yürüttüğü dere temizliklerini yağmur sezonu öncesinde hızlandırdı. Ocak ayından bu yana Yarımada, Menderes, Bayraklı, Buca ve Torbalı bölgeleri dahil olmak üzere toplam 230 kilometrelik dere hattı temizlendi, 120 bin tonun üzerinde malzeme çıkarıldı. Yağışlı günler yaklaşırken özellikle dere ağızları, menfezler ve suyun denize aktığı kritik noktalarda temizlik ve genişletme çalışmaları tamamlandı.

185 Çağrı Merkezi güçlendirildi

Vatandaşlardan gelecek ihbarlar için İZSU 185 Çağrı Merkezi ile Çözüm Merkezi ekipleri güçlendirildi. İhbarlar bölgesel ekip koordinasyon merkezlerine aktarılırken, mobil ekipler talep geldikten ortalama 8-12 dakika içinde müdahaleye başlıyor.