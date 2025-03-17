İzmir'de Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca taşıyan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 76 yaşındaki Özcan A.'nın silah ticareti yaptığı tespit edildi.

Ev değil mühimmat deposu

Ekipler tarafından tespit edilen Bornova ve Kemalpaşa'daki adreslere operason düzenlendi. Bornova'daki adrese yapılan operasyonda; dürbünlü çift hava tüplü havalı tüfek, 1 çift kırma ruhsatsız av tüfeği, pompalı tüfek, 140 dolu tüfek kartuşu, 202 dolu fişek, 3 tüfek kabzası, kasatura, Kemalpaşa'daki operasyonda; 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 335 dolu tüfek kartuşu, 151 dolu fişek, evin depo bölümünde duvara yapılan betondan eklentide ise 2 AK-47 şarjörü ve 260 AK-47 fişeği ile şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 yedek şarjör, 37 dolu fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda polis ekipleri tarafından yakalanan 76 yaşındaki Özcan.A, emniyettiki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silah taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.