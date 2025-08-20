İzmir'de Son Tüketim Tarihi Geçmiş Süt Ürünleri Denetlendi - Son Dakika
İzmir'de Son Tüketim Tarihi Geçmiş Süt Ürünleri Denetlendi

20.08.2025 10:00
Tarım Bakanlığı, İzmir'de 907 ton UHT süt ve bin ton süt ürünü muhafaza altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'de yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT sütün muhafaza altına alındığını ve işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini denetlemeye devam ediyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından süt ve süt ürünlerine yönelik denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın tüketici sağlığını korumaya yönelik çalışmaları kapsamında CİMER ve Alo 174 Gıda hattına gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince İzmir'de faaliyet gösteren işletmelerde ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında 12-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan resmi kontrollerde ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tespit edilmiştir. Bu kapsamda 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 6 bin 850 kg pastörize laktik tereyağı, bin 350 kg UHT süt, 118 bin 320 lt 1 yağlı UHT süt ve benzeri ürünler, 22 bin 31 kg kırıntı süzme peyniri, 12 bin kg eritme peynir, 387 bin 742 kg teleme peyniri, 58 bin 325 kg süt tozu, 22 bin 875 kg tereyağı, 49 bin 933 kg labne peyniri olmak üzere yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınmış, işletmelerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Bakanlığımız, 'güvenilir gıda, sağlıklı toplum' ilkesiyle denetimlerini aralıksız sürdürmekte, tüketicilerimizin sağlığını korumak için tüm ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Yerel, İzmir, Tarım, Son Dakika

