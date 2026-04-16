İzsu'dan "Sürdürülebilir Turizm" Tarifesine Yüzde 50 İndirim

16.04.2026 09:40  Güncelleme: 10:23
İZSU Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir turizm belgesine sahip işletmelere su ve atık su tarifelerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Düzenleme, 1521 işletmeyi kapsıyor ve 1 Mayıs 2026'da yürürlüğe girecek.

(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı olağanüstü genel kurulunda, 'Sürdürülebilir Turizm Belgesi' sahibi işletmelere su ve atık su tarifelerinde yüzde 50 indirim kararı alındı. Düzenlemeden İzmir genelinde 1521 işletmenin faydalanması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında, sürdürülebilir turizmi teşvik edecek önemli bir düzenleme görüşüldü. Kültürpark Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda yapılan görüşmede, su ve atık su tarifelerine yönelik yeni bir abone tipi oluşturulması gündeme alındı. Hazırlanan önerge kapsamında, "Sürdürülebilir Turistik Tesis Aboneleri" ve "Atıksu Sürdürülebilir Turistik Tesis Aboneleri" adıyla iki yeni abone türü tanımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte, Sürdürülebilir Turizm Belgesi sahibi işletmelerin su ve atık su tarifelerinden yüzde 50 indirimli yararlanmasını öngören düzenleme mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

1521 işletmeyi kapsıyor

İzmir genelinde sürdürülebilir turizm belgesine sahip 1521 işletmenin bu uygulamadan faydalanması bekleniyor. Söz konusu düzenleme ile hem çevreye duyarlı turizm anlayışının desteklenmesi hem de işletmelerin sürdürülebilirlik yatırımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek

Genel kurulda kabul edilen yeni tarife düzenlemesi 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Buna göre su ve atık su tarifeleri cetveli de güncellenerek yeni abone gruplarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek. İZSU'nun bu adımı, İzmir'de çevre dostu turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından önemli bir teşvik mekanizması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
