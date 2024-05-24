İzmir'de Taksi Ücretlerine Haziran Ayında Fiyat Ayarlaması Yapılacak - Son Dakika
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İzmir'de Taksi Ücretlerine Haziran Ayında Fiyat Ayarlaması Yapılacak

İzmir\'de Taksi Ücretlerine Haziran Ayında Fiyat Ayarlaması Yapılacak

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, taksi ücretlerine haziran ayı içerisinde fiyat ayarlaması yapılacağını belirtti. Anık, maliyetlerin yükselmesine rağmen vatandaşın sırtına yüklenmeyeceğini ve uygun bir fiyat düzenlemesi yapılacağını söyledi.

24.05.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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İzmir'de taksi ücretlerine haziran ayı içerisinde fiyat ayarlaması yapılacağını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, "Gerçekten de maliyetler yükseldi ama bunun tamamını vatandaşın sırtına yüklemeyeceğiz. Uygun bir fiyat ayarlaması yapacağız, bu da haziran ayı içerisinde olacak" dedi.

İzmir'de en son 2023 yılının temmuz ayında taksi ücretleri değişmişti. Kentte 10 ay sonra bir kez daha taksi ücretlerine fiyat ayarlaması planlanırken, belirlenen tarifeler sonrası taksimetrelerde değişikliğe gidilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, henüz rakamların netleşmediğini söyledi. Vatandaşı ve esnafı mağdur etmeyecek bir fiyat düzenlemesinin yapılacağının altını çizen Anık, "Şuan diğer iller müracaatlarını yaptı. Biz daha müracaatımızı yapmadık; ama hazırlığımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde ne vatandaşı ne de esnafımızı mağdur etmeyecek bir şekilde bir düzenleme için İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesine müracaatımızı yapacağız. Rakamlar netleşmedi. Eski fiyatların üzerine belli bir miktar güncelleme olacak, onayı oldu çünkü. Ulaşım komisyonunda rakam konusunda alternatifler üzerinde tartışmasını yapacağız. Daha sonrada teknik kurala girecek. Fiyat belirleme işini komisyonla birlikte yapıyoruz" dedi.

"Maliyetler yükseldi diye bunun tamamını vatandaşın sırtına yüklemeyeceğiz"

"Eskiden tarife fiyatlarını mazota göre yapıyorduk" diyen Başkan Anık, "Burada esas olarak; tamir, yedek parça giderleri ve sigorta giderlerini baz alıyoruz. Bir araç kaskosu 40-50 bin lira, trafik sigortası 15-20 bin lira. Yanınızda iki tane şoför arkadaş çalıştırıyorsan burada da SGK bedelleri kişi başı 7 bin, iki kişi 14 bin lirayı buluyor. Eğer emekli değilseniz kendinizi de eklediniz mi 7 bin TL olarak rakam 20 bin lira oluyor. Gerçekten de maliyetler yükseldi; ama maliyetler yükseldi diye bunun tamamını da vatandaşın sırtına yüklemeyeceğiz. Uygun bir fiyat ayarlaması yapacağız, bu da haziran ayı içerisinde olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Korsanla mücadele sürüyor"

Celik Anık, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasının etkili bir iş birliği yaptığını, korsanla da mücadele edildiğini söyledi.

Anık, "Son bir ay içerisinde 24, geriye doğru gidersek 150 taneye yakın korsan araç kapandı. Ben burada meslektaşlarıma sesleniyorum; gerçekten de korsanla mücadele ediliyor. Bununla ilgili olarak takviye edici yasal düzenlemeler yapılması lazım. Bu korsanla ilgili Karayolu Trafik Kanunu'ndaki madde bundan 10 yıl evvel çıktı. O zamanki cezalarla şimdiki cezalar bir değil. Mutlaka bir yasal düzenleme yapılması lazım. Bu konuda da bir çalışma olduğunu biliyorum. Federasyon nezdinde bakanlığa müracaatlarını yaptılar. Eğer bu olursa biraz daha elimiz güçlenecek; çünkü caydırıcı olması lazım. Gerçekten de vergi vermiyor, 'birleştirilmiş' yolcu diyor birileri. Bununla ilgili mücadelemiz sürüyor" diye konuştu.

"Müşteriye de 2 bin TL ceza kesiliyor"

Korsan taksinin yakalanması durumunda iki ay araç kapatma ve 20 bin TL para cezası kesildiğini belirten Başkan Anık, "Cezanın daha yukarılara çıkartılması lazım. Aslında müşteriye de 2 bin TL ceza yazılıyor; ama bunun da daha yüksek olması lazım. Bir kere can güvenliğiniz yok bunun içine bindiğiniz zaman. Burada herhangi bir taksiyle başınıza bir iş gelse sigortası var. Ticari yolcu taşıma olarak geçiyor. Özel arabaya üç kişi biniyorsunuz, yanınızdakinin kim olduğunu da bilmiyorsunuz. Bizde her takside çalışan uyuşturucu testinden geçmiştir. Her türlü belgesi var; ama siz bindiğiniz bir özel arabanın ne olduğunu bilemezsiniz. Başınıza ne geleceğinizi bilemezsiniz. Ben buradan vatandaşları da uyarıyorum; bunlar gibi cezai işlemler şuan uygulanıyor. Bundan mutlaka kurtulacağız. İnternete bakıyorsunuz 'şuradan şuraya diye' fiyat veriyorlar. Teknolojiyi iyi kullanıyorlar. Dava açıyorsun, kapatıyorsun, başka bir isim üzerinden açıyorlar. Yasal düzenleme oluncaya kadar da mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Taksi Ücretlerine Haziran Ayında Fiyat Ayarlaması Yapılacak - Son Dakika

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