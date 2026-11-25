(İZMİR) - İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen taksiciler korsan taşımacılığı protesto etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, burada yaptığı açıklamada, "Bıçağın kemiğe dayandığı bir süreç yaşıyoruz. Ekmeğimizi paylaşanların elinin ekmeğimizin üzerinden çekilmesini istiyoruz" dedi.

Taksi esnafının korsan taşımacılığa karşı Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlediği protesto, İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Meydana araçlarıyla gelen taksiciler adına basın açıklaması yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılığın esnafı mağdur ettiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Özkan, şunları kaydetti:

"Bıçağın kemiğe dayandığı bir süreci yaşıyoruz, sürece girdik. Maalesef ekonomik krizin yaşandığı bu günlerde bizler kazancını helalden alan, emeğiyle, alın teriyle çoluk çocuğumuza ekmek götürmeye çalışan, tamamen her türlü yapmış olduğu işi legal yapan, devletimize karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getiren, bütün izinlerimizi alan, belediyeden ulusal izinlerimizi, tahditlerimizi alan, vergilerimizi ödeyen, SGK'mızı ödeyen, her türlü sorumluluğumuzu yerine getiren bir meslek grubu olarak uğradığımız haksızlığa karşı buradan haykırıyoruz. Burada devletimizin sayın yetkililerinin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletvekillerimizin, tüm partilerimizin genel başkanlarının artık esnafın sesini duymalarını, taksici esnafının bu haksızlığa, bu emek hırsızlarına karşı ezilmesinin, sömürülmesinin önüne geçilmesini istiyoruz. Burada vergisini ve her türlü sorumluluğunu yerine getiren bir meslek kuruluşu, bir meslek örgütü, meslek erbapları varken, maalesef hiçbir sorumluluğu yerine getirmeyen, devlete karşı vergi ödemeyen, SGK ödemeyen, keyfi özel aracıyla devlete bir kuruş vergi vermeden haksız kazanç sağlayan bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız"

"DÖRT YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ"

Türkiye'de 150 bine yakın taksici esnafı bulunduğunu bildiren Özkan, "İstanbul'da bir yargı süreci başlattık. Erişimin engellenmesi şeklinde. Dört yıldır mücadele veriyoruz ve 24 Haziran günü de, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce,bu taşımacılık yasal değildir, korsandır. Erişimin engellenmesi gerektir denildiği halde maalesef çok kısa sürede, Türkiye'de örneği pek az görülürcesine, bir üst mahkemeden 21 gün süre içerisinde bozulmuştur bu karar. Tabii biz hukuki sürecimizi devam ettiriyoruz. Dün itibarıyla gerek İstanbul, gerek Antalya, gerek İzmir ve Bursa şoförler odaları olarak üst mahkeme Yargıtay sürecine konuyu taşımış bulunmaktayız. Siyasi partilerimizin temsilcileriyle genel başkan yardımcıları düzeylerinde görüşmelerimiz devam etmektedir. Konu aktarılmıştır. Süreci yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

"EKMEĞİMİZİN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Özkan, "Ekmeğimizi paylaşanların elinin ekmeğimizin üzerinden çekilmesini sizler aracılığıyla tüm kamuoyuna duyuruyorum. Tekrar yetkililerden bununla ilgili önemli kararlar alınmasını, nasıl Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılında korsan taşımacılık yapan bir firma ile ilgili bir esnaf iftarında 'Ben taksici esnafımın yanındayım. Taksicimin hakkını yedirtmem' diyerek o taşımacılığa son verdirdiyse bugün de bundan farklı bir durum yaşamadığımızı belirtmek istiyorum. Böyle bir açıklamayı Sayın Devlet Büyüğümüzden, Cumhurbaşkanımızdan beklediğimizi de buradan aktarmak istiyorum. Ve yargı sürecini de yakından takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğuna inanıyoruz. Er geç hukuk yerini bulacaktır, adalet yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.