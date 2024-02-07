İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Taksici Oğuz Erge\'nin Yakınları İçin Yardım Kampanyası Başlattı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, geçtiğimiz günlerde soğuktan üşümesin diye aldığı yolcusunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden taksici Oğuz Erge'nin yakınları için yardım kampanyası başlattı.
İzmir'de 31 Ocak gecesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Oğuz Erge'nin yakınları için Valilik izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyayı başlatan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan yapılan bilgilendirmede, "Hayatını kaybeden meslektaşımız Oğuz Erge'nin geride kalan yakınları için İzmir Valiliğinin izni ile yardım kampanyası oluşturulmuştur. Garanti Bankası İzmir Hatay şubesinde TR440006200008000006293180 IBAN numarasıyla hesap açmış bulunmaktayız. Para yardımında bulunmak isteyenleri bu resmi hesaba paralarını yatırmalarını önemle rica ederiz" denildi.
Başkan Anık, yardımseverleri kampanyaya desteğe çağırdı
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da kampanya ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Anık, " Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir üzüntü ve şokla karşılanan olayın ardından, meslektaşımız ve kardeşimiz Oğuz Erge'nin haince öldürülmesiyle yüreklerimiz parçalandı. Olayın duyulmasının ardından, elimizden gelenin fazlasını yaparak Erge'nin acılı ailesine ve sevdiklerine destek olmaya çalıştık. Adli tıp sürecinden cenazenin defin işlemine kadar her aşamada ailenin yanında yer aldık. Acıların paylaşılarak azaldığına olan inancımızla, Erge ailesine her türlü desteği vermeye odaklandık. Bugün, İzmir Valiliğinin izniyle, Oğuz Erge'nin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı. İzmir'in her köşesinden ve Türkiye genelinden destek toplamak amacıyla düzenlenen kampanya, Erge ailesinin bu zorlu süreçte yanlarında olmamızı sağlayacak. Oğuz Erge'nin hatırasını yaşatmak ve ailesine destek olmak için bir araya gelmek, bizim için önemli bir görevdir. İzmir Valiliği'nin desteğiyle başlatılan bu kampanya, toplumun dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Oğuz Erge'nin anısına yapılan bu destek, ailenin bu acılı süreçte bir nebze olsun rahatlamasına katkı sağlayacaktır. Türkiye genelinden ve yurt dışından gelen desteklerle, Erge ailesine yardım elini uzatmak için çalışacağız. Birlikte hareket ederek, Oğuz Erge'nin adını yaşatacak ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğiz" dedi.
Öte yandan, banka hesabının İzmir Valiliği tarafından bloke altında olduğu ve hiçbir kişi veya kuruluşun bu hesabı kullanamayacağı aktarıldı. - İZMİR
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