İzmir'de Tepki Toplayan "Oyun Evi"Nin Sahipleri Hakkında Adli ve İdari İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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İzmir'de Tepki Toplayan "Oyun Evi"Nin Sahipleri Hakkında Adli ve İdari İşlem Başlatıldı

İzmir\'de Tepki Toplayan "Oyun Evi"Nin Sahipleri Hakkında Adli ve İdari İşlem Başlatıldı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi’nde, faaliyet gösterdikleri oyun evinin dışına reklam amaçlı maket şeklinde kesilmiş kadın kafası ve vücudu ile panolar asılan işletmenin sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

06.10.2024 17:32  Güncelleme: 17:33
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(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde, faaliyet gösterdikleri oyun evinin dışına reklam amaçlı maket şeklinde kesilmiş kadın kafası ve vücudu ile panolar asılan işletmenin sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Alsancak Mahallesi Bornova Sokağı'nda "oyun evi" olarak faaliyet gösteren "Korku Evi" adlı işletmenin binaya maket şeklinde "kesilmiş kadın kafası ve vücudu" ile pano asmasına yurttaşlardan tepkiler geldi.

Bunun üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Konak Belediyesi Zabıtası ekipleri harekete geçti ve plastik maketler kaldırıldı.

İzmir Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 6 Ekim 2024 günü yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren Oyun Evi (Korku Evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızdık verdiği belirtilmiştir.

Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Tepki Toplayan 'Oyun Evi'Nin Sahipleri Hakkında Adli ve İdari İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Tepki Toplayan "Oyun Evi"Nin Sahipleri Hakkında Adli ve İdari İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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