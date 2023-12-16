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İzmir'de Tüm Deniz Seferleri İptal Edildi

İzmir'de sağanak yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm deniz seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği açıklandı.

İzmir\'de Tüm Deniz Seferleri İptal Edildi
16.12.2023 - 15:06,
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm deniz seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği açıklandı.

İzmir'de sağanak yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle, saat 14.20'den itibaren tüm deniz seferlerinin iptal edildiği açıklandı. İzdeniz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle saat 14.20'den itibari ile tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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