İzmir\'de Türk Kızılayı ve AK Parti tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, Türk Kızılay'ı ve AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Demokrasi Meydanı'ndaki kampanya, vatandaşlardan da ilgi gördü.

Türk Kızılay'ı ve AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı, "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" isimli kampanya düzenleyerek bağışçılara çağrı yaptı. Kampanya kapsamında, mobil kan bağışı aracı Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılarak bağışlar kabul edildi. Vatandaşlarında ilgi gösterdiği bağış alanını Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de ziyaret etti. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş da, bağışlar hakkında Kaymakam Güney'e bilgi verdi.

Kan vermenin önemine dikkat çeken Kaymakam Zekeriya Güney, sağlıklı her bireyin kan vermesi gerektiğini söyledi. Kendisinin de belirli aralıklarla kan verdiğini belirten Güney, "Kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. Bir kişinin vereceği kan üç cana hayat olabilir. Kan vermek; bir hayata umut olmaktır. Kan bağışı ile hem kendi sağlığımız açısından faydalı bir iş yaptığımızı hem de nice hayatlara umut verdiğimizi unutmayalım" dedi. AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir ise kampanyaya destek verip kan veren vatandaşlara teşekkür etti. Etkinliğe ayrıca; Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları; Güven Demirağ, Mesut Öztürk, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya, MHP Aliağa İlçe Teşkilat Başkanı Nuray Aydemir, partiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR