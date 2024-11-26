İzmir'de Yangın Mağduru Çiftçilere Yem Desteği - Son Dakika
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İzmir'de Yangın Mağduru Çiftçilere Yem Desteği

İzmir\'de Yangın Mağduru Çiftçilere Yem Desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen çiftçilere 225 ton yem yardımı yaparak destek olmaya devam ediyor. Ekipler, meraların yeşermesi için hayvancılık yapan üreticilere yanlarında olacak.

26.11.2024 09:31  Güncelleme: 09:33
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarında meraları yok olan çiftçilere yem yardımına devam ediyor. Sancaklı ve Doğançay'daki üreticilere kaba yem ulaştıran ekipler, bölgede otlar yeşerinceye kadar desteği sürdürecek. 4 bölgeye toplam 225 ton yem dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarım arazilerinde ağır tahribata neden olan ağustos ayındaki orman yangınlarının ardından afet bölgelerine desteklerini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da üç ayı aşkın süredir hayvancılıkla geçimini sürdüren çiftçilere desteklerine devam ediyor. Ekipler son olarak meraları tamamen yok olan Karşıyaka Sancaklı Mahallesi başta olmak üzere Bayraklı Doğançay Mahallesi ile Tire ve Bayındır'daki üreticilere kaba yem desteği ulaştırdı. Hayvanların sağlıklı besleneceği şartlar oluşuncaya kadar yardıma devam edecek ekipler, 4 bölgeye toplam 175 ton kaba yem, 50 ton da kesif yem olmak üzere toplam 225 ton yem dağıtacak.

"Üreticimiz belini doğrultana kadar buradayız"

Sancaklı'daki dağıtımda çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Aylin Işık, "Ağustos ayında İzmir olarak büyük bir afet yaşadık. Biz bu alanda bir tutam otu kalmayan, meraları yanan köyümüze destekte bulunuyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla bu desteklere de devam edeceğiz. Yangının ardından üç ay geçti, dördüncü aya geliyoruz. Bugün kaba yem getirdik. Yeniden otlar yeşerinceye, üreticimiz belini doğrultana kadar buradayız" dedi.

Hayvancılığın doğru yapılabilmesi için kaba yem ve kesif yem ihtiyacı olduğunu söyleyen Aylin Işık, bu nedenle üretecinin yanlarında olduklarını söyledi. Işık, "Doğançay'da ilk etapta 20 ton saman indirdik. Şu an buraya da ilk etapta 10 ton saman getirdik. Toplamda 175 ton kaba yem desteği, 50 ton da kesif yem desteğimiz olacak" diye konuştu.

"Hayvanlarımızı otlatacak alanlarımız kalmadı"

Desteklerin çiftçi için önemine değinen Sancaklı Mahallesi Muhtarı İlhan Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a ve Tarımsal Hizmetler Dairesi'ne teşekkür etti. Kaya, "Yangının ilk gününden beri her şeyde yanımızda oldular. İlk günden beri ihtiyaçlarımızı soruyorlar, yanımızdan hiç ayrılmıyorlar, desteklerini hiç eksik etmiyorlar. Bu yem desteklerinin çok büyük bir payı var. Yangından dolayı meralarımız, hayvanlarımızı otlatacak alanlarımız kalmadı. Bu destekler olmasaydı biz hayvancılar olarak çok büyük sıkıntı yaşardık" ifadelerini kullandı.

"Yangının ilk gününden beri bizi hiç yalnız bırakmadı"

Üretici Ali Rıza Çelik de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri için teşekkür ederek, yangının ilk gününden beri hiç yalnız kalmadıklarını belirtti. Sudan yemeğe, gıda paketinden hayvanlara desteğe kadar her konuda yardım aldıklarını belirten Çelik, "Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bizim hayvanlarımız hep meraya yayılırdı. Meramız yandı. 3 ay oldu, hayvanlar hala kapalı. Sağ olsun belediyemiz yardımlarını esirgemedi, yem yardımı yaptı. Yemlerin kalitesi de çok güzel. Bugün kaba yem geldi. Daha önceki günler de besi yemleri geldi" ifadelerini kullandı.

Sancaklı sakini Muharrem Çelik, "Yangını duyunca bizim moralimiz bozuluyor. Biz ölümlerden döndük. Hayvanlarımız var. Destekleri de iyi buluyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Şükür hayvanlarımıza bakabiliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Yangın Mağduru Çiftçilere Yem Desteği - Son Dakika

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