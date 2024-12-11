İzmir'de Yeni Danışma Kurulu Kuruldu - Son Dakika
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İzmir'de Yeni Danışma Kurulu Kuruldu

İzmir\'de Yeni Danışma Kurulu Kuruldu

İzmir Mali Müşavirler Derneği, muhasebe ve vergi politikaları için danışma kurulu oluşturdu.

11.12.2024 16:29
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İzmir Mali Müşavirler Meslektebirlik Derneği; muhasebe, denetim mesleği ile vergi politikalarına dair fikir ve düşünceler üretmek üzere yeni bir danışma kurulu oluşturdu.

İzmir Mali Müşavirler Meslektebirlik Derneği, muhasebe, denetim mesleği ve vergi politikalarına yönelik yeni bir danışma kurulu oluşturulduğunu duyurdu. İlk toplantısını gerçekleştiren danışma kurulu; mesleğinde öncü yeminli mali müşavirleri, mali müşavirleri ve akademisyenlerden oluşan seçkin bir grubu bir araya getirdi.

İzmir Mali Müşavirler Meslektebirlik Derneği Başkanı ve İzmir Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Şerif Yıldız, bu oluşumun meslek camiasına ve İzmir'e sağlayacağı katkılara değindi. Şerif Yıldız, "Bugün meslek camiamız ve İzmir için önemli bir gün. Aksaçlılar kurulu da dileyebileceğimiz danışma kurulumuz, deneyimli ve vizyon sahibi meslektaşlarımızı bir araya getiren bu grupta, muhasebe ve denetim mesleği ile vergi politikalarına dair önemli görüşler dile getirildi. Periyodik toplantılarla mesleğimize, KOBİ'lere ve genelde işletmelere hatta topyekün ülkemizin ekonomik kalkınmasına yönelik öneriler ve raporlar sunacağız. Amacımız; mesleğimize dair karar vericilere doğrudan ulaşıp, meslek camiamızın kazanımlarını temsil eden dosyaları sunmaktır. Bu kurul bu çabalarımıza büyük bir destek verecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Yeni Danışma Kurulu Kuruldu - Son Dakika

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