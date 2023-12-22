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İzmir'de Yılın En Uzun Gecesinde Geleneksel Koşu - Son Dakika
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İzmir'de Yılın En Uzun Gecesinde Geleneksel Koşu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık'ta düzenlediği geleneksel gece koşusuyla İzmirlileri bir araya getirdi. Binlerce kişi Konak Vapur İskelesi'nden başlayan koşuya katıldı ve renkli bir gece geçirdi.

İzmir\'de Yılın En Uzun Gecesinde Geleneksel Koşu
22.12.2023 - 16:48,  Güncelleme: 16:53
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta bir kez daha geleneksel gece koşusu düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yılın en uzun gecesinde düzenlediği "En Uzun Koşu" İzmirliler tarafından bir kez daha ilgiyle karşılandı. Konak Saat Kulesi önüne gelerek ısınan binlerce İzmirli 21 Aralık saat 21.12'de işaret fişeğiyle beraber koşuya Konak Vapur İskelesi'nden başladı. Koşunun startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Odaman ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor ve Şube Müdürü Bahadır Eroğlu yaptı.

Parkur boyunca renkli görüntülerin oluştuğu organizasyonda Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip ederek 6 buçuk kilometrelik etabı Marina İzmir'de tamamlayan katılımcılara sıcak çorba, su ve enerji içeceği ikram edildi. Koşu ve bisiklet sürüşüne katılanlar ışıklı süsler ve fenerler eşliğinde geceyi renklendirdi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmir'de Yılın En Uzun Gecesinde Geleneksel Koşu - Son Dakika
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