İzmir\'de Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı

İzmir'de denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, 2026-2027 eğitim yılı öncesinde 11 okulda temizlik ve bakım çalışması yaptı. Çalışmalar hem öğrencilerin hijyenik sınıflarda eğitim görmesini hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor.

Adalet Bakanlığı Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün denetim ve takibi altında bulunan 50 yükümlü tarafından, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına hazırlık amacıyla Karşıyaka ve Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı toplam 11 okulda temizlik, boya ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Yükümlülerin yeniden suç işlemelerini önlemek, toplumsal bağlarını güçlendirmek, kurallara uyumlu ve sorumlu bireyler olmalarını sağlamak hedefiyle yürütülen çalışmaların tanıtımı amacıyla Karşıyaka Fatma Neşe Kaya İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Katılımcılar okullarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okullarda birtakım faaliyetler yürütmek üzere koordinasyon sağladıklarını belirten Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, "Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, kamu yararına çalışma cezasına çarptırılmış yükümlülerimiz bulunuyor. Ayrıca daha önce ceza infaz kurumlarına girmiş ve infaz sürelerini cezaevinde tamamlamış bireylerin de takibini yapıyoruz. Bu kişilerin katılımıyla okullarımızdaki bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerini gerçekleştirdik. 11 farklı okulumuzda, 50 yükümlümüzle toplam 178 saat çalışarak okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdik. Bundan sonra da faaliyetlerimize devam edeceğiz. Okullarımızdan ihtiyaç ve talep geldikçe, kurum olarak iş birliğine hazır bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç ve ilçe protokolü katıldı. Etkinlik sonunda yükümlülere hediye takdim edildi.