İzmir’de zafer yürüyüşü

İzmir'de kurtuluşun 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de kente girerken kullandığı güzergah üzerinde geleneksel Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarından yöneticiler ve binlerce vatandaşlar katıldı. Yan yana omuz omuza gerçekleşen kortejde 9 Eylül heyecanı İzmir sokaklarına taştı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyen İzmirliler, marşlar eşliğinde kurtuluşu kutladı.

104 yıl sonra da aynı gurur

Zafer yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Evlerinin ve iş yerlerinin balkonlarına çıkan İzmirliler, Başkan Tugay'ı ve korteji alkışlarla, bayraklarla ve el sallayarak selamladı. Kortejin en görkemli görüntülerinden birini ise 250 metrelik dev Türk Bayrağı oluşturdu. Basmane sokaklarından Cumhuriyet Meydanı'na uzanan dev bayrak, 9 Eylül coşkusunun simgesi oldu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına geçildi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Vali Dr. Süleyman Elban ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı.

Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.