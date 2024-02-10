İzmir\'deki Olivelo Yaşayan Parkı\'ndaki Kaçeli koyunları ilk kez yavruladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Güzelbahçe Olivelo Yaşayan Parkı'nda bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Kaçeli koyunları ilk kez yavruladı. Parka giden tüm vatandaşlar, 570 dönümlük doğal bir mera alanı olan Olivelo'da veteriner hekimler gözetiminde yaşayan Kaçeli koyunlarıyla tanışabiliyor.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, Olivelo Yaşayan Parkı'ndaki Kaçeli koyunları ilk kez yavruladı. Yeni yavrularla birlikte sürünün sayısı 35'e çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa, Türkiye'de yalnızca 52 safkan birey kalan Kaçeli koyunlarının 26'sını Olivelo Yaşayan Parkı'na taşımıştı. Parka giden tüm vatandaşlar, 570 dönümlük doğal bir mera alanı olan Olivelo'da veteriner hekimler gözetiminde yaşayan Kaçeli koyunlarıyla tanışabiliyor. Güzelbahçe Yelki'deki parkta yakında Kaçeli koyunları hakkında bilgilendirici eğitimler verilmesi planlanıyor.
Kaçeli koyunlarıyla ilgilenen veteriner hekimler, anne koyunların doğum sonrası dönemi hızlıca atlatarak yeniden gebe kalmaya başladığını belirtti. Hekimler ayrıca, dünyaya gözlerini yeni açan kuzuların, annelerinin sütü ile beslendiklerini ve sağlıklarının çok iyi olduğunu belirtti.
LİTERATÜRE GEÇTİ
Geçmişte başta Çeşme olmak üzere tüm İzmir'de çok yaygın bir ırk olan Kaçeli koyunu; meradan yüksek verim alan, özel bakım gerektirmeyen ve tüm mevsim şartlarında yaşayabilen en eski koyun ırklarından biri olarak biliniyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İzDoğa ortaklığıyla yürütülen Kaçeli koyunlarını koruma projesi kapsamında atılan adımlar, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ne ulaştı. İzmir'in önemli miraslarından olan Kaçeli koyunu, 'tip' olarak literatüre geçti. Yapılan çalışmalarla Kaçeli koyunu, 26 Kasım 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanarak hassas koruma programına alındı.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yerel › İzmir'deki Olivelo Yaşayan Parkı'ndaki Kaçeli koyunları ilk kez yavruladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?