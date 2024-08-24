İzmir\'deki orman yangını kontrol altına alındı

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(İZMİR)- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile bir yer ekibi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin 4 arazöz, 2 su tankeri ile 11 personelinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.