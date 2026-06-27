İş merkezinde nefes kesen yangın tatbikatı - Son Dakika
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İş merkezinde nefes kesen yangın tatbikatı

İş merkezinde nefes kesen yangın tatbikatı
27.06.2026 16:29  Güncelleme: 16:37
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İzmir Konak'ta Türk Eğitim Vakfı'nda düzenlenen yangın tatbikatında, senaryo gereği çıkan yangın kontrol altına alındı ve mahsur kalan personel itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Konak ilçesindeki Türk Eğitim Vakfı'nda gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo kapsamında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binada mahsur kalan bir personel itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

İzmir'in Konak ilçesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan 7 katlı Birsel İş Merkezi'ndeki Türk Eğitim Vakfı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçeği aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği iş merkezinden yükselen dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri arazöz ve AKS aracıyla hızla olay yerine sevk edildi. Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan ekipler, yangının binanın giriş katında bulunan personel odasında çıktığını tespit etti. Alevlere anında müdahale eden ekipler, yangının üst katlara ve binanın diğer bölümlerine sıçramasını engelledi.

Yaralı personel AKS ekiplerine teslim edildi

Eş zamanlı olarak yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ise binada mahsur kalan personelin tahliyesi için titiz bir operasyon gerçekleştirildi. Yoğun duman altında yapılan çalışmalarda bir personel ekipler tarafından yaralı halde bulundu ve güvenli şekilde bina dışına çıkarıldı. İlk müdahalesi AKS ekipleri tarafından yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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