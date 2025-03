İzmir\'den Emeklilere Kira ve Alışveriş Desteği

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle başlatılan Emekli Dayanışma Kartı uygulaması, dar gelirli emeklilerin omuzlarındaki yükü azaltıyor. Dayanışma Kartı alan emekliler faturalarına yansıyan su tüketimlerinin ilk 4 metreküpü için ücret ödemiyor. Bu miktarın üzerinde tüketilen suyun yüzde 50'sini ise indirimli kullanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamaları dar gelirliye nefes aldırıyor. Emekli Dayanışma Kartı ile ihtiyaç sahibi emeklilere su faturalarında indirim uygulayan, bugüne dek 3 bin 372 emekliye yaklaşık 446 bin 857 lira fatura desteği sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi emekli desteklerine kira ve alışveriş yardımını da ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı itibariyle emeklilere kira ve alışveriş desteği için de 120 milyon liralık kaynak ayırdı. Toplam 10 bin emekliye her ay 1000'er liralık destek aktarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ülkemizde hayat pahalılığının her geçen gün arttığını belirterek "Halkımızın içinde bulunduğu yoksulluk girdabından en çok etkilenen kesimlerin başında emeklilerimiz geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dar gelirli emeklilerimize alışveriş ve kira ödemelerinde destek olmaya devam ediyoruz. Emeklilerimize her ay 1000 TL kira desteği ve 1000 TL alışveriş desteği sağlıyoruz" dedi.

Başvurular başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Takip Sistemi'nde kayıtlı emeklilerin tükettiği suyun ilk 4 metreküpünden ücret almayan, kalan miktarın yüzde 50'sini de indirimli şekilde faturalandıran Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin alışveriş ve kira gideri için de 120 milyon liralık kaynak ayırdı. Bu kapsamda 5 bin kişiye "emekli alışveriş desteği", 5 bin kişiye "emekli kira desteği" verilecek. Toplam 10 bin emekli vatandaşa her ay 1000 lira destek olunacak. Her iki destek kapsamında 60'ar milyon liralık bütçe ayrıldı. Ayrıca 0-4 metreküpe kadar ücretsiz, kalan kullanımlar için yüzde 50 indirimli su kullanımı her fatura döneminde devam edecek. Emekli desteklerinden faydalanmak için www.bizvarız.izmir.bel.tr adresinden başvuru yapılabiliyor. Emeklilere Kira Desteği ve Emekli Dayanışma Kartı Başvurusu sekmeleri üzerinden kira, su faturası ve alışveriş başvurusu yapılabiliyor. - İZMİR