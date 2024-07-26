İzmir Dikili'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz açıklama yaptı. Kırgöz, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınla ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Öğleden sonra çıkan yangın hepimizi çok üzdü. Adeta ciğerlerimiz yandı. Yerleşim alanlarının içerisinden çıkmış yangına kısa sürede müdahale edildi. Şu an 15 hava aracı müdahale ediyor. Biraz önce AFAD İl Müdürümüzle görüştüm. Yangının beli kırıldı. Yani tam anlamıyla kontrol altına alınamamakla birlikte ama ilerlemesi durduruldu. Kısa sürede kontrol altına alınır bilgisini aldım kendisinden. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. 3 evimiz hasar gördü kısmen de olsa birinin çatısı yanmış. Diğerleri de bahçe kısımlarında müştemilatları zarar görmüş. Onun haricinde başka bir mal kaybı yok" dedi.

"Herkesi dikkatli olmaya çağırıyorum"

Orman yangınlarına karşı vatandaşlara çağrıda da bulunan Kırgöz, "Dikkat edilmesi gerekiyor, gerçekten bu yıl ülkenin her noktasında çok yangın çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. Bu tamamen muhakkak dikkatsizliklerden meydana geliyor. Ben buradan tüm yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen dikkatli olalım. Onbinlerce metrekare alanımız yanıyor. Bu doğanın tekrar kendini yenilemesi kolay değil. Çok uzun bir süre alıyor. Hepimiz çok dikkatli olalım. Türkiye'nin her yeri birbirinden güzel. Özellikle bu sahil kıyıları gerçekten bir yeryüzü cenneti. Herkesi dikkatli olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

"10 yıllık emeğim 10 saniye de gitti"

Orman yangınında evi yanan Mehmet Karaçam ise " Denizköy'e eşimi almaya gittim. Denizköy'e gidip gelene kadar yangın buraya gelmiş. 10 yıllık emeğim 10 saniye de gitti, yok oldu. Babamdan kalma zeytinlik yok oldu" dedi.