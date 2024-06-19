İzmir Dikili'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde gece saatlerinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi yakınlarında otluk ve makilik alanda gece saat 00.20 sıralarında yangın çıktı.

Orman dışında meydana gelen yangına 00.31'de ilk müdahale yapılırken yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken sitedekiler güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Kontrol altına alındı

Yangına gece 15 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edilirken havanın aydınlanmasıyla 2 helikopter ve 2 uçak da havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.