İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Ege filin doğum günü kutlandı - Son Dakika
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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Ege filin doğum günü kutlandı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan Ege filin 3. yaş günü kutlandı. Bakıcılar tarafından hazırlanan yoncalı meyve pastasıyla kutlama yapıldı.

18.06.2024 09:38
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Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğum günü kutlaması yapıldı. Begümcan ve Winner'ın çocukları Ege fil 3 yaşına bastı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı bünyesinde bin 300'den fazla yaban hayvanını barındıran İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda "küçük bir doğum günü kutlaması" yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 17 Haziran 2021 günü dünyaya gelen Ege fil 3 yaşına bastı. Annesi Begümcan, babası Winner, ablaları İzmir ve Deniz ile birlikte yaşayan Ege için bakıcıları dış alanda yere serdikleri yoncaların üzerine meyvelerden 3 yazarak doğum günü pastası hazırladı. Ege fil, ablaları İzmir ve Deniz fil ile yoncalı meyve pastasını afiyetle yedi.

17 Haziran, dünyada Ege ile birlikte 3 Asya filinin daha doğum günü. Amerika Colombus Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Frankie isimli fil de 3. yaş gününü kutlarken Houston Hayvanat Bahçesi'ndeki Tilly 6. yaş gününü kutluyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Ege filin doğum günü kutlandı - Son Dakika

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