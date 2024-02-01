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İzmir Doğal Yaşam Parkı, Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalı Olacak - Son Dakika
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Yerel

İzmir Doğal Yaşam Parkı, Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalı Olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İzmir Doğal Yaşam Parkı, hayvanların periyodik kontrolleri, adaptasyon ve zenginleştirme çalışmaları nedeniyle pazartesi günleri ziyarete kapalı olacak. Parkta ayrıca barınakların haftalık bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak. Kış aylarında 09.00 ile 16.30 saatleri arasında ziyarete açık olan park, 132 farklı türde yaklaşık 1800 yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

01.02.2024 10:48
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İzmir Doğal Yaşam Parkı, hayvanların periyodik kontrollerinin yapılıp, adaptasyon ve zenginleştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla pazartesi günleri ziyarete kapalı olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı İzmir Doğal Yaşam Parkı, 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren, haftanın ilk günleri ziyarete kapalı olacak. Hayvanların periyodik kontrollerinin yanı sıra adaptasyon ve zenginleştirme çalışmaları nedeniyle her pazartesi günü kapalı kalacak  parkta, barınakların haftalık bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak. 132 farklı türde yaklaşık 1800 yaban hayvanına ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, kış aylarında 09.00 ile 16.30 saatleri arasında ziyarete açık.

İzmir Doğal Yaşam Parkı, Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalı Olacak
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir Doğal Yaşam Parkı, Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalı Olacak - Son Dakika
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