İzmir Ekonomi öğrencileri havalimanında stajla deneyim kazanacak - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasına atılarak kendilerine yeni fırsatlar oluşturması hedefiyle gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Bir şirket ile iş birliği sayesinde İEÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programında okuyan 70 öğrenci, İzmir Adnan Menderes Havalimanında staj yapacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) önemli bir iş birliği yaptı. Öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasına atılarak kendilerine yeni fırsatlar oluşturması hedefiyle başlatılan çalışma kapsamında, İEÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programında okuyan 70 öğrenci Adnan Menderes Havalimanında staj yapacak.

İç ve dış hatlar terminallerinin varış ve kalkış bölümleri, kontuarlar, yolcu transferi ve yönlendirme gibi farklı kısımlarda çalışarak deneyim kazanacak öğrenciler, mesleklerinin ince ayrıntılarını öğrenecek. Yine farklı bir firmada da 6 öğrenci staj kazanarak deneyim kazanacak.

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, ilk etapta 27 öğrencinin stajlarına başladığını, geriye kalan öğrencilerin de dönem içerisinde stajlarını gerçekleştireceğini ifade etti. Önder, "Öğrencilerimizin kısa bir süre sonra iş yerleri olacak havalimanını görmelerini, tanımalarını, derslerde gördüklerini bizzat deneyimlemelerini çok önemsiyoruz. Böylesine önemli bir fırsatı onlara sağlayarak farkımızı ortaya koyduk" dedi.

İEÜ Meslek Yüksekokulu olarak şimdiye kadar birçok firma ve kurumla iş birliği yaptıklarını dile getiren Müdür Burçin Önder, sektöre nitelikli iş gücü yetiştirdiklerini vurguladı. Önder, "Öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alarak mezun olmaları temel hedefimiz. Bu doğrultuda 'Havacılık Laboratuvarı' kurduk. Laboratuvarımıza, uçak şeklinde dizayn edilmiş 40 kişilik uçak koltukları, geniş gövdeli uçaklarda bulunan galley/uçak mutfağı, acil durum ekipmanları yerleştirdik. Bunun yanı sıra kabin memurlarının eğitimlerinde bulunan ekipmanlar, yolcu hizmetleri eğitimi için oluşturulmuş kontuar da laboratuvarımızda yer alıyor. Öğrencilerimize eğitimleri de; kaptan pilot, kabin amiri, uçuş harekat uzmanı, yer hizmetleri yöneticisi ve tehlikeli maddeler uzmanı gibi sivil havacılık sektöründe aktif görev yapmış tecrübeli, nitelikli isimler veriyor" ifadelerini kullandı.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 2'nci sınıf öğrencisi Nehir Selçik, stajın kendisine çok şey kattığını söyleyerek, "Ailem benimle her zaman gurur duysa da staja kabul edildiğimde onların gözlerinde gördüğüm ışıltı bambaşkaydı. Staja başlar başlamaz, iş hayatının okuldan ve sosyal hayattan çok farklı olduğunu anladım. Stajımın ilk iş gününde tam 19 bin 850 adım atmışım. Her adımda, derslerimde öğrendiklerimi görmek, yeni şeyler öğrenmek o kadar zevkli ki, bir o kadar daha adım atardım" dedi.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Çakır ise "Tüm bunlar, bana büyük bir heyecan ve mutluluk kattı. Bu işi seveceğimi gördüm" diye konuştu. - İZMİR