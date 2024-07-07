İzmir Foça'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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(İZMİR) – İzmir'in Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesi Günbatımı mevkisinde ormanlık alanda saat 16.23'de yangın çıktı. İzmir Orman İl Müdürlüğü ekipleri yangına 16.35'te müdahale etti.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ekibi ile müdahale ediliyor.