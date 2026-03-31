İzmir için Sağanak Yağış Uyarısı

31.03.2026 14:16
Meteoroloji, İzmir'de yarın öğleden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültüsü bekliyor.

(İZMİR) - Meteoroloji, İzmir genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların 2 Nisan sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sarı uyarı yayımladı. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Merkez'den yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir'de yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer 30 ila 60 kilogram/metrekare arasında olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, etkili olması beklenen yağışlı havanın 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 05.00 itibarıyla kenti terk etmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Meteoroloji, kuvvetli yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara da dikkat çekti. Yapılan uyarıda; sel, ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi risklerin bulunduğu ifade edildi. Ayrıca ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: ANKA

