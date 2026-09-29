İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevi törenle Celal Sel\'den Ahmet Arıbaş\'a devredildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevi törenle Celal Sel'den Ahmet Arıbaş'a devredildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in yeni İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, görevi Celal Sel'den teslim aldı. Samsun'dan atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Arıbaş, İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki törenin ardından makamında tebrikleri kabul edip kentteki mesaisine başladı.
İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Arıbaş, görevi Celal Sel'den devralarak mesaisine başladı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde devir teslim heyecanı yaşandı. Gerçekleştirilen atama kararıyla Samsun'dan İzmir'e atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kente gelerek makamına oturdu. İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen resmi törende Arıbaş, görevi Celal Sel'den devraldı. Makamına geçen yeni İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, tebrikleri kabul ederek kentteki mesaisine resmen başlamış oldu.
Kaynak: İHA
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