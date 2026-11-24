(İZMİR) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenlerin geleceğin nesillerini yetiştirmedeki rolüne dikkati çekerek, "Vicdanından zerre taviz vermeyen, dünyanın neresine giderse gitsin; alnı ak, başı dik yürüyen, merhametiyle yaraları saran, iradesiyle imkansızı başaran bir gençlik yetiştiriyoruz" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam etti.

Konuşmasına öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, şu ifadeleri kullandı:

"Asırlık medeniyet iddiamızı köklü maarif geleneğimizle buluşturarak, yepyeni fikirler ve değerler üretmek için rikkatle çalışan kıymetli meslektaşlarım: Yarının büyük ve müreffeh Türkiye'sinin mimarları olarak döktüğünüz her damla akıl ve alın teri, bu topraklarda yeşerecek çınarlara can suyu olacaktır. Bizler, yüreğinde Yunus'un sevgisini, aklında Harezmi'nin bilgeliğini, ruhunda Akif'in asaletini taşıyan nesillerin harcını karıyoruz. Kendi hikayesini yazan, dünyaya söyleyecek sözü olan, kendi teknolojisini üreten, fikirlerinin ve değerlerinin izi ilelebet takip edilen nesiller. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin rehberliğinde; aklıyla çağını aşan, kalbiyle bu topraklara sımsıkı tutunan gençlerimizle yarınlara hazırız. Vicdanından zerre taviz vermeyen, dünyanın neresine giderse gitsin; alnı ak, başı dik yürüyen, merhametiyle yaraları saran, iradesiyle imkansızı başaran bir gençlik yetiştiriyoruz. Biz bu toprakların mayasına güveniyoruz. Medeniyetimizin asırları aşan birikimini çağın imkanlarıyla tahkim ederek, aziz milletimizin binlerce yıllık bu şarkısını ebediyete taşıma kararlılığındayız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" ifadesini şiar edinerek "Türkiye Yüzyılı"nın inkişafını gerçekleştirecek bu neslin sorumluluğunu her zerremizde hissediyoruz."

Yahşi, konuşmasının ardından Şeref Defteri'ni imzaladı.