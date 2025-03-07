İzmir'in Cesur Kadın İtfaiyecileri Zorlukların Üstesinden Geliyor - Son Dakika
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İzmir'in Cesur Kadın İtfaiyecileri Zorlukların Üstesinden Geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde çalışan kadın itfaiyeciler, yaptıkları işlerle hem kendilerine hem de başkalarına ilham veriyor. Farklı geçmişlerden gelen bu kadınlar, zorlu görevleri başarı ile yerine getiriyor ve meslek seçiminde cinsiyet ayrımının aşılması gerektiğini vurguluyorlar.

07.03.2025 14:21
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İzmir'in kadınlar itfaiyecileri her zorluğun üstesinden geliyor

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan kadınlar, tüm zorlu görevlerin üstesinden başarı ile geliyor. Başarılarıyla ilham veren kadınlardan 23 yaşındaki Ayet Kütüktaş, 15 tonluk arazöz kullanıyor. Okul öncesi öğretmeniyken baba mesleği itfaiyeciliği tercih eden Hacer Akkuş ise 4 yıldır sahada ter döküyor. Sağlık personeli Aslısüsen Oskay da yaralananlara ilk müdahaleyi yaparak şifa dağıtıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, birçok cesur kadını bünyesinde barındırıyor. Erkek meslektaşları ile omuz omuza vererek tüm zorlu görevlerin üstesinden gelen kadınlar, bu alanda çalışmak isteyen hemcinslerine ilham oluyor.

Öğretmenliği bırakıp itfaiyeci oldu

11 yıl boyunca çocuk gelişimi öğretmenliği görevini yürüten itfaiye eri 35 yaşındaki Hacer Akkuş, babası Erdal Mısırlı'dan ilham aldı. İtfaiyeden emekli olan babası nedeniyle bu mesleğe gönül veren Hacer Akkuş, "Babamın görev sonrası her eve döndüğünde bize manevi olarak hissettirdiği duygu beni çok etkiledi ve bu mesleğe yönelmemi sağladı. Bu mesleğin güzelliğini, önemini kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Elimden geldiği kadar mesleğime katkı sunmaya çalışıyorum. İzmir İtfaiyesi'nde görev yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

"Kadınlar her alanda fazlasıyla güçlü"

Erkek meslektaşları ile omuz omuza çalışmanın gurur verici olduğunu, birbirlerinden öğrendikleri çok şeyin bulunduğunu anlatan Akkuş, şunları söyledi: "Erkek meslektaşlarım, eşim çok destek oluyor. Eşim yaptığım meslekten dolayı benimle gurur duyuyor. Onun desteğini almak, beni daha da motive ediyor. Beden gücü gerektiren meslekleri sadece erkeklerin yapabileceğine inanan bir toplumda yaşıyoruz. Ama görüyorsunuz ki kadınlar da her alanda fazlasıyla güçlü. Kadınlar olarak her alanda varız, var olacağız. Korkmadan, çekinmeden meslek tercihlerini yapmalıyız. Hiçbir meslek hiçbir kadını korkutmasın. Yeter ki başarabileceklerine inansınlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: Dünyada her şey kadının eseridir."

"Yaptığımız görevler kadınlara cesaret veriyor"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'nde görevli paramedik (sağlık personeli) Aslısüsen Oskay da itfaiyenin görev aldığı olaylarda ilk yardım hizmeti veriyor. İtfaiyeye gelen her çağrıda, insanların kendilerini umutla beklediğinin altını çizen Oskay, "Mümkün olduğunca en kısa sürede onlara ulaşıp yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Yurttaşlar için döktüğüm ter, verdiğim emek beni yormuyor. Yüzlerindeki gülümsemeden emeğimin karşılığını aldığımı görüyorum. Bu zamana kadar birçok işte görevlendirildim. Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Kadın elinin değdiği çoğu işin daha başarılı, düzenli ve disiplinli olduğunu düşünüyorum. İşimi severek yapıyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığımız görevlerin kadınlar için cesaret niteliği taşımasını istiyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

İtfaiyenin tek kadın şoförü rüzgar kadar hızlı

Ayet Kütükbaş da İzmir İtfaiyesi'nde itfaiye ekiplerini olay yerine en hızlı ve sorunsuz şekilde ulaştırma görevini üstlenen cesur kadınlardan. 23 yaşındaki genç kadın, itfaiyeye ait her türlü aracı kullanıyor. İtfaiyenin tek kadın şoförü, direksiyonda rüzgar kadar hızlı. İtfaiyeciliğin çocukluk hayali olduğunu ancak şartlar farklı geliştiği için şoför olduğunu ifade eden Ayet Kütükbaş, "22 metre merdivenli araçtan tutun da 15 tonluk arazöze kadar bütün araçları kullanabiliyorum. İtfaiyedeki tek kadın şoförüm. İtfaiye aracını kullandığımı görenler, çok güzel tepki veriyor. İnsanların benimle gurur duyduğunu hissediyorum. Bu çok güzel bir duygu. Olay yerine gittiğim zaman da insanların bana yardım etmeye çalıştığını görüyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. İş yerindeki arkadaşlarımın yanı sıra ailem ve arkadaşlarım da bana bu konuda destek veriyor" dedi.

"Kendimle gurur duyuyorum"

İşini de kullandığı araçları da çok sevdiğini vurgulayan Kütükbaş, şunları söyledi: "Araca her bindiğimde biraz endişeleniyorum. Çünkü ihbar geldiği an ilk sorumluluk bizde. Kendi can güvenliğimiz, araçtaki arkadaşlarımızın can güvenliği ve olay yerine hızlı, sağlıklı şekilde varmak bizim sorumluluğumuzda. Her şeye rağmen bir kadın olarak bu işi yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. İsteyen herkesin de bu zorlu meslekleri yapabileceğini biliyorum. İyi bir rol modelim. Bizler toplumda varız. Zor veya kolay diye ayırt etmeden bütün meslekleri yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'in Cesur Kadın İtfaiyecileri Zorlukların Üstesinden Geliyor - Son Dakika

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