İzmir'de 69 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 69 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı

05.08.2022 21:20
İzmir'de 69 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ve Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 69 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR'in Dikili ve Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 69 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 21 göçmen kurtarıldı. Aynı gün içerisinde 07.50'de Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi aldı. Yine Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 48 göçmen kurtarıldı.

Öte yandan ekipler, aynı gün içerisinde yine Dikili açıklarında saat 17.55' de lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 19 göçmeni yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karaburun, Dikili, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 69 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 69 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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