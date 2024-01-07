İzmir\'in Su Dağıtım Sistemleri SCADA Merkeziyle Kontrol Ediliyor

İzmir'in su dağıtım sistemleri, İZSU'nun SCADA merkezinde son teknolojiyle kontrol ediliyor. Su trafiğinde oluşabilecek herhangi bir arızaya karşı 7 gün 24 saat boyunca dijital ekranlar karşısında hazır bekleyen SCADA ekibi, su kalitesini de anlık olarak kontrol ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde kurulan SCADA (Uzaktan Kontrol ve Bilgi Toplama Sistemi) merkezi, İzmir'in su trafiğini dev ekranlarda anlık olarak takip ediyor. Teknolojiden faydalanarak saha kontrolünü yapan merkez ekipleri, gelen arıza ihbarlarını değerlendirip çözüme kavuşturuyor. SCADA merkezinde; klor, bulanıklık, iletkenlik, pH ve çözünmüş oksijen ölçümüne ait bilgeler de işlenerek suyun kalitesi anlık olarak kontrol edilebiliyor.

"Arızalara önceden müdahale etmek için buradayız"

SCADA merkezinde su trafiğinin izlendiğini söyleyen İZSU Elektrik Elektronik Mühendisi Ebru Kababulut, "1999 yılında kurulmuş olan SCADA sistemimizi geliştirerek 180 istasyondan 641 istasyon sayısına ulaştırdık. Arızalara önceden müdahale etmek, kayıp kaçak miktarını azaltmak için buradayız. Aynı zamanda Hemşehri İletişim Merkezinden (HİM) ve değişik kanallardan gelen ihbarlar da burada değerlendiriliyor. Operatör arkadaşlarımız burada 7 gün 24 saat boyunca vardiyalı şekilde çalışmakta" dedi.

İhbarlar da değerlendiriliyor

Arızalara nasıl müdahale edildiğini aktaran Kababulut, "Sistem üzerinden gördüğümüz arıza kayıtlarımız var. Sensörler üzerinden gelen bilgiler buraya anlık olarak düşüyor. Gördüğümüz arızaları da arkadaşlarımız telefon üzerinden ilgili bilimlere iletiyor. HİM üzerinden gelen ihbarlar da bize ulaşıyor ve burada değerlendiriliyor. İstasyon üzerinden arızanın ne konuda olduğuna dair izleme yapıyoruz. HİM üzerinden gelen su akmama problemlerinde, basınç debi üzerindeki farklılıklar da buradan izleniyor" diye konuştu.

"Teknolojiyi kullanarak tüm İzmir'i izliyoruz"

İzmir'de yaşayan vatandaşlar için hayatı kolaylaştırdıklarını ifade eden Kababulut, "Su kalitesi, buradan çevrimiçi olarak izleniyor. Arızalara buradan çevrimiçi olarak müdahale edildiği ve su kesintilerine anlık müdahale yaptığımız için daha hızlı bir şekilde kesim çözüme kavuşuluyor. Teknolojiyi kullanarak tüm İzmir'i ekranlarımızdan izliyoruz" sözlerine yer verdi.

Kimyasal değerler de kontrol ediliyor

Yerleştirilen cihazlarla merkeze sürekli veri akışının sağlandığını anlatan İZSU Su Dağıtım ve Kumanda Şube Müdürü Ekrem Özbay da "SCADA sistemi, 30 ilçeye hakim bir sistem. Aktardığımız veriler hem debi, basınç, seviye gibi fiziki bilgiler hem de elektrik ve kimyasal verilerden oluşuyor. Çevrimiçi olarak almış olduğumuz kimyasal değerlerle suyun klor seviyesi, bulanıklık olup olmadığı, iletkenlik değeri ve Ph değerleri gibi kimyasal değerleri de kontrol ederek abonelerimizin sağlıklı suya kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aykırı durumların merkeze çevrimiçi olarak düştüğünü de belirten Özbay, sözlerine şunları da ekledi: "Bir pompanın çalışıp çalışmadığı, depoda suyun olup olmadığı veya klor seviyesinin yüksek ya da düşük olduğuyla ilgili alarmlar bize geldiğinde operatörlerimiz vasıtasıyla gerekli önlemler alınmaktadır." - İZMİR