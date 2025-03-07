İzmir'in Tek Kadın Kamyon Şoförü Seda İrisoy: 'Kadınların Bu Zevki Yaşaması Gerekiyor' - Son Dakika
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İzmir'in Tek Kadın Kamyon Şoförü Seda İrisoy: 'Kadınların Bu Zevki Yaşaması Gerekiyor'

İzmir\'in Tek Kadın Kamyon Şoförü Seda İrisoy: \'Kadınların Bu Zevki Yaşaması Gerekiyor\'

İzmir'de kamyon şoförlüğü yapan Seda İrisoy, bu meslekteki başarı hikayesiyle diğer kadınlara ilham veriyor. Kendi azmiyle, erkeklerin daha yaygın olduğu bir sektörde önemli bir yer edinen İrisoy, kadınların da büyük araçları sürebileceğine dikkat çekiyor.

07.03.2025 09:47  Güncelleme: 09:57
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İzmir'de yaşayan Seda İrisoy, 'erkek mesleği' olarak bilinen kamyon şoförlüğünde, tüm zorluklara rağmen çalıştığı kurumun tek kadın şoförü olarak görevini sürdürüyor. Bu meslekte öğretmeninin babası olduğunu söyleyen İrisoy, azmi ve başarı hikayesiyle diğer kadınlara örnek oluyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Seda İrisoy (45), İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğünün tek kadın kamyon şoförü. Büyük araç tutkusu, 1 çocuk sahibi İrisoy'u genellikle erkeklerin daha sıklıkla görev aldığı kamyon şoförlüğüne yönlendirdi. 9 yaşlarındayken babasının kamyonetiyle araç sürmeyi öğrenen İrisoy, 18 yaşına geldiği zaman ilk olarak araba ehliyetini aldı. İrisoy daha sonra bir sürücü kursunda bir süre direksiyon eğitmenliği yaptı. Ardından 4 yıl İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüs işletmesi olan Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'te (ESHOT) şoför olarak çalıştı. Sağlık sorunları sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kalan İrisoy, son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde kamyon şoförü olarak ojeli parmaklarıyla direksiyon başına geçti.

"En iyi bildiğim işten vazgeçemedim"

Mesleğe başlama hikayesini anlatan İrisoy, "9 yaşlarındayken Babamın kamyonet aracıyla beraber pazara gidiyorduk. Ben araç sürmeyi onunla öğrendim. 13 yaşımdan beri iyi bir şekilde araç kullanabiliyorum. Bir süre sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yaptım. Daha sonra özel bir okulda servis şoförlüğü yaptım. ESHOT'a şoför alınacaktı. Arkadaşlarım da benim adıma formu doldurmuş. O dönem ilk 19 kadın işe alındı ve ben de onların aralarındaydım. Sağlık sebeplerimden dolayı oradaki görevimden ayrılmak zorunda kaldım. Ama en iyi bildiğim işten vazgeçemedim. Son olarak Fen İşlerinde kamyon şoförlüğüne başladım. 1 buçuk yıldır da burada çalışıyorum" dedi.

"Benim öğretmenim babamdı"

Kadın şoför olarak çevredeki insanlardan çok güzel tepkiler aldığını ifade eden İrisoy, "ESHOT'ta çalışırken de ilk kadın şoförlerden olduğum için güzel tepkiler alıyordum. Buraya başladığım ilk zaman beni kamyon sürerken gördüklerinde çok şaşırıyorlardı. Kırmızı ışıkta yanımda durup beni tebrik ediyorlardı. Durakta bekleyen kadınlar beni alkışlıyordu. Taksici abilerimiz de 'keşke taksilere de kadın şoför alınsa' diyorlardı. Kadının olduğu yerde ortam daha iyi hale geliyor. Bu meslekte en büyük destekçim babam. Onun sayesinde bu mesleği öğrendim. Onun hakkını ödeyemem. Büyük araç sevdam babamdan geliyor. Benim öğretmenim babamdı" diye konuştu.

"Her kadının bu zevki yaşaması gerekiyor"

Kadınların istedikten sonra yapamayacakları bir işin olmadığını belirten İrisoy, şunları kaydetti:

"Şu anda kadın şoförler çoğaldı. Kamyonda görüş açısı normal araçlara göre daha kolay. Normal araç kullanmak yerine kamyonu tercih ederim. Bence birçok kadın büyük araçları sürebilir. Her kadının bu zevki yaşaması gerekiyor." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'in Tek Kadın Kamyon Şoförü Seda İrisoy: 'Kadınların Bu Zevki Yaşaması Gerekiyor' - Son Dakika

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