İzmir Kemalpaşa\'da Türk bayrağını öpen öğrenci Orhan, Kaymakam Daştan\'ın konuğu oldu

İzmir Kemalpaşa'da Türk bayrağını öpen öğrenci Orhan, Kaymakam Daştan'ın konuğu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kemalpaşa'da Bayrak Yürüyüşü'nde yere düşen Türk bayrağını öpüp başına koyan lise öğrencisi Muhammed Harun Orhan, Kaymakam Okan Daştan tarafından makamında kabul edildi. Daştan, örnek ve duyarlı davranışından dolayı tebrik ettiği öğrenciye teşekkür ederek başarılar diledi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Bayrak Yürüyüşü sırasında yere düşen Türk bayrağını öperek başına koyan lise öğrencisi Muhammed Harun Orhan, Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan tarafından makamında kabul edildi. Kaymakam Daştan, sergilediği örnek ve duyarlı davranıştan dolayı tebrik ettiği lise öğrencisine teşekkür ederek başarılar diledi.
Kemalpaşa'da düzenlenen bayrak yürüyüşü sırasında yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak öpüp başına koyan Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Harun Orhan, Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan tarafından makamında kabul edildi.
Kabulde konuşan Kaymakam Daştan bu değerleri yaşatan ve gelecek nesillere aktaran gençlerin yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak Muhammed Harun Orhan'ı tebrik etti.
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