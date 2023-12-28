İzmir Kemeraltı\'nda üstyapı çalışmaları tamamlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarında da sona yaklaşılan Kemeraltı'nın Milli Kütüphane ve Anafartalar caddelerini inceledi. Parke döşemesinden kent mobilyasına, aydınlatmadan peyzaja yepyeni görünüme kavuşacak caddelerdeki çalışmalar 29 Aralık Cuma günü tamamlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihi Kemeraltı Çarşı'nı yeni yüzyılına hazırlayan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tunç Soyer, Kemeraltı Çarşısı'nın kanserleşen su baskını sorununa neşter vuran altyapı çalışmalarının ardından başlatılan üstyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kemeraltı'nın Konak Meydanı'na açılan ve ana girişi olarak kabul edilen Anafartalar Caddesi ile Milli Kütüphane Caddesi'nin tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına geçildi.

Cuma günü yepyeni görünüme kavuşacak

Çalışmalar kapsamında caddelerin parke döşemelerinde sona gelindi. Parke döşemelerinin ardından Milli Kütüphane Caddesi ve Anafartalar Caddesi'nin baştan sona aydınlatma çalışmaları tamamlanacak. Aydınlatma çalışmalarıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak caddelere, kent mobilyaları montajı ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Çalışmaları hızla sürdüren Fen İşleri ekipleri, 29 Aralık Cuma günü çalışmaları tamamlayarak iki caddeyi yeni görünümüne kavuşturmayı planlıyor. - İZMİR