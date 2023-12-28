 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Yılbaşı Hediyesi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Yılbaşı Hediyesi Verdi

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hilal, Tepecik ve Güney Mahallesi'nde bulunan çocukları ziyaret ederek 200 çocuğa yılbaşı hediyesi verdi. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, çocuklar ve aileleriyle birebir ilgilenerek onları sevindirdi.

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Yılbaşı Hediyesi Verdi
28.12.2023 - 16:12,
Abone Ol

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dezavantajlı mahallelerinde bulunan çocukları ziyaret ederek yılbaşı hediyesi verdi. Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, çocuklar ve aileleriyle tek tek ilgilenerek, 200 çocuğu sevindirdi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan Hilal, Tepecik ve Güney Mahallesi sakinlerine ziyarette bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve ilçenin emniyet amirleri, semt sakinleri ile buluşarak talepleri dinledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin kendi imkanlarıyla hazırladığı ve içerisinde mont, eşofman ve elbise bulunan 200 paket, semtteki çocuklara hediye edildi.

Aileler ve çocuklarla tek tek ilgilenen polis, yeni yıl hediyesi verdiği çocukları hediyelerle sevindirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Tepecik, İzmir, Konak, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Yılbaşı Hediyesi Verdi - Son Dakika


17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı

Son Dakika
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:32:29. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Yılbaşı Hediyesi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement