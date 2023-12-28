İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Yılbaşı Hediyesi Verdi

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dezavantajlı mahallelerinde bulunan çocukları ziyaret ederek yılbaşı hediyesi verdi. Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, çocuklar ve aileleriyle tek tek ilgilenerek, 200 çocuğu sevindirdi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan Hilal, Tepecik ve Güney Mahallesi sakinlerine ziyarette bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve ilçenin emniyet amirleri, semt sakinleri ile buluşarak talepleri dinledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin kendi imkanlarıyla hazırladığı ve içerisinde mont, eşofman ve elbise bulunan 200 paket, semtteki çocuklara hediye edildi.

Aileler ve çocuklarla tek tek ilgilenen polis, yeni yıl hediyesi verdiği çocukları hediyelerle sevindirdi. - İZMİR